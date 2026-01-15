El gobernador lo dijo al encabezar la licitación del sistema de videovigilancia Lince en Santa Fe. Insistió con que los aumentos no quedarán por debajo de la inflación.

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán "todo lo que nos dé el cuero"

La inversión en seguridad fue el eje del acto encabezado por el g obernador de Santa Fe , Maximiliano Pullaro , quien este jueves lideró la licitación del sistema de videovigilancia inteligente Lince para la ciudad de Santa Fe . En ese marco, el mandatario se refirió también al escenario de las próximas paritarias y dejó una definición política clara: el gobierno provincial aumentará los salarios de las fuerzas de seguridad y de los empleados públicos “todo lo que nos dé el cuero” , con el compromiso de que los incrementos no queden por debajo de la inflación.

Pullaro planteó que la política salarial deberá convivir con un ambicioso plan de inversiones en infraestructura y seguridad. “Nunca la inflación nos va a ganar. Doy mi palabra de que los aumentos no van a estar por debajo de los niveles de inflación”, aseguró , al tiempo que aclaró que la recomposición salarial se definirá cuidando que no se resientan las obras ni las herramientas destinadas a combatir el delito.

"Sabemos que la gente no la está pasando bien con la economía y que los empleados públicos tampoco la están pasando bien", reconoció Pullaro.

Una licitación clave en el plan de seguridad

El anuncio se dio durante la licitación del sistema de videovigilancia Lince, que demandará una inversión superior a los 32 millones de dólares. El proyecto contempla la instalación de 2.000 nuevas cámaras con inteligencia artificial, que se sumarán a las 600 ya existentes en la capital provincial. Según explicó el gobernador, la tecnología permitirá identificar personas a partir de rasgos específicos, reconstruir recorridos y acelerar de manera significativa las investigaciones judiciales.

“Antes una investigación llevaba diez o quince días. Hoy inmediatamente sabés de dónde salió un vehículo o dónde lo están guardando”, ejemplificó Pullaro, al destacar el impacto del sistema en la recolección de pruebas y el esclarecimiento de delitos.