Uno Santa Fe | Santa Fe | paritarias

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán "todo lo que nos dé el cuero"

El gobernador lo dijo al encabezar la licitación del sistema de videovigilancia Lince en Santa Fe. Insistió con que los aumentos no quedarán por debajo de la inflación.

15 de enero 2026 · 16:24hs
Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán todo lo que nos dé el cuero

José Busiemi

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán "todo lo que nos dé el cuero"

La inversión en seguridad fue el eje del acto encabezado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , quien este jueves lideró la licitación del sistema de videovigilancia inteligente Lince para la ciudad de Santa Fe. En ese marco, el mandatario se refirió también al escenario de las próximas paritarias y dejó una definición política clara: el gobierno provincial aumentará los salarios de las fuerzas de seguridad y de los empleados públicos “todo lo que nos dé el cuero”, con el compromiso de que los incrementos no queden por debajo de la inflación.

Pullaro planteó que la política salarial deberá convivir con un ambicioso plan de inversiones en infraestructura y seguridad. “Nunca la inflación nos va a ganar. Doy mi palabra de que los aumentos no van a estar por debajo de los niveles de inflación”, aseguró, al tiempo que aclaró que la recomposición salarial se definirá cuidando que no se resientan las obras ni las herramientas destinadas a combatir el delito.

"Sabemos que la gente no la está pasando bien con la economía y que los empleados públicos tampoco la están pasando bien", reconoció Pullaro.

Una licitación clave en el plan de seguridad

El anuncio se dio durante la licitación del sistema de videovigilancia Lince, que demandará una inversión superior a los 32 millones de dólares. El proyecto contempla la instalación de 2.000 nuevas cámaras con inteligencia artificial, que se sumarán a las 600 ya existentes en la capital provincial. Según explicó el gobernador, la tecnología permitirá identificar personas a partir de rasgos específicos, reconstruir recorridos y acelerar de manera significativa las investigaciones judiciales.

“Antes una investigación llevaba diez o quince días. Hoy inmediatamente sabés de dónde salió un vehículo o dónde lo están guardando”, ejemplificó Pullaro, al destacar el impacto del sistema en la recolección de pruebas y el esclarecimiento de delitos.

paritarias Pullaro salarios
Noticias relacionadas
Empleo privado en Santa Fe: estancamiento, 13 mil puestos menos y señales de alerta en el mercado laboral

Empleo privado en Santa Fe: estancamiento y señales de alerta en el mercado laboral

Casamiento

San Valentín en Santa Fe: la Casa del Brigadier será escenario de nuevos casamientos civiles

Santa Fe superó las 3.000 empresas registradas en su sistema de control ambiental

Santa Fe superó las 3.000 empresas registradas en su sistema de control ambiental

Sistema Lince en Santa Fe: dos mil nuevas cámaras e Inteligencia Artificial para reforzar la seguridad en la ciudad

Sistema Lince en Santa Fe: dos mil nuevas cámaras e Inteligencia Artificial para reforzar la seguridad en la ciudad

Lo último

Córdoba, Salta y Jujuy: los destinos más elegidos por los santafesinos en el cambio de quincena y feriados de Carnaval

Córdoba, Salta y Jujuy: los destinos más elegidos por los santafesinos en el cambio de quincena y feriados de Carnaval

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera a toda velocidad

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera a toda velocidad

Último Momento
Córdoba, Salta y Jujuy: los destinos más elegidos por los santafesinos en el cambio de quincena y feriados de Carnaval

Córdoba, Salta y Jujuy: los destinos más elegidos por los santafesinos en el cambio de quincena y feriados de Carnaval

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

Cámaras de seguridad y una cita pactada: las claves para detener al autor del disparo en el crimen de Bº Sur

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera a toda velocidad

Impresionante persecución coordinada y operativo cerrojo para detener a un motociclista en avenida Blas Parera a toda velocidad

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Provincia acelera las obras nocturna en la autopista entre Santa Fe y Santo Tomé: repavimentación y fecha para el tercer carril

Provincia acelera las obras nocturna en la autopista entre Santa Fe y Santo Tomé: repavimentación y fecha para el tercer carril

Ovación
El Malvicino se viste de rojo y blanco: Unión recibe a Atenas por la Liga Nacional

El Malvicino se viste de rojo y blanco: Unión recibe a Atenas por la Liga Nacional

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Capibaras XV comenzó su preparación para el Súper Rugby Américas

Se viene el debut de Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

Se viene el debut de Villa Dora en la Liga Argentina Femenina

La advertencia y el temor de Madelón con el mercado de pases que vive Unión

La advertencia y el temor de Madelón con el mercado de pases que vive Unión

Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus