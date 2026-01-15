Una vuelta formal y un futuro incierto: el Pulga Rodríguez en Colón

Finaliza la licencia del Pulga Rodríguez y debe presentarse a entrenar en el Predio 4 de Junio, mientras la dirigencia de Colón negocia una salida consensuada.

Este jueves 15 marcó el último día de licencia para Pulga Rodríguez , quien este viernes deberá reincorporarse a los entrenamientos en el Predio 4 de Junio . La vuelta se dio en un contexto particular, ya que el futbolista no fue considerado dentro del actual proyecto deportivo de Colón , aunque su contrato continua vigente.

Tal como lo estableció su vínculo contractual, el Pulga Rodríguez debía presentarse a entrenar junto al resto del plantel, pese a que la conducción deportiva encabezada por Ezequiel Medrán y Diego Colotto ya había definido que el delantero no formaba parte de la planificación futbolística para la temporada y por eso fue licenciado.

En ese marco, la dirigencia asumió un rol activo para encauzar la situación. Fue el propio José Alonso, presidente del club, quien se reunió con el representante del jugador con el objetivo de avanzar en una salida consensuada que contemplara los intereses de ambas partes.

La postura de la dirigencia y el proyecto deportivo

Al explicar la decisión, Alonso fue claro respecto al rumbo elegido por el club. “Hay una estructura deportiva conformada, con un entrenador y una secretaría técnica, que coincidieron en que el Pulga no encaja en el proyecto futbolístico”, sostuvo el dirigente, marcando una línea definida en la conducción del fútbol profesional.

Al mismo tiempo, remarcó la intención de evitar conflictos innecesarios en una situación sensible. “Esto es una negociación. Tiene que ser un intercambio de satisfacciones. No sirve forzar situaciones ni dañar al jugador ni al club”, agregó, dejando en claro que la prioridad fue preservar el vínculo institucional y el respeto por la trayectoria del futbolista.

Entre las alternativas que se evaluaron en las últimas horas apareció con mayor peso la posibilidad de organizar un encuentro despedida en el estadio Brigadier López, pensado como cierre de su carrera profesional. La propuesta contempla que ese partido genere un beneficio económico para el futbolista y forme parte del entendimiento para concretar una salida acordada del club.