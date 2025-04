Socavón en Bulevar Pellegrini y 9 de Julio: tras más de un año de trabajos de reparación se habilitará el tránsito

El testimonio de Mingo, el hombre que cayó en el socavón hace un año

"Venía caminando por 9 de Julio y de golpe me hundí. Apenas pude sujetarme del cordón para no caer al fondo; la verdad que no sé cómo hice para zafar", relató Mingo García, reconocido mecánico de barrio Mariano Comas, quien pasaba caminando por el cantero central de Bulevar Pellegrini y 9 de Julio cuando el cemento cedió bajo sus pies.

"Se quebró el piso y me fui para abajo. Quedé colgando del propio cordón. En el fondo se ve correr agua y a una profundidad de 10 metros aproximadamente. Afortunadamente solo sufrí raspones, pero me llevé el susto de mi vida", contaba Mingo hace un año.

El hombre aseguró que su vida se salvó por un milagro. "Pudo ser una tragedia, porque cualquier otra persona que no tenga los reflejos para agarrarse cae al fondo profundo. Dios me salvó. Me dio la agilidad suficiente para quedar colgado del cordón", afirmó.

Socavón 9 de Julio y Bv 3.jpg

Exención tributaria para los vecinos de Bulevar y 9 de Julio

El Ejecutivo Municipal envió un mensaje al Concejo para tratar un proyecto de ordenanza donde propone otorgar el beneficio tributario de exención en el pago de la Tasa General de Inmuebles (TGI) y del Derecho de Registro e Inspección (Drei) a los contribuyentes ubicados en Bulevar Pellegrini entre San Jerónimo y 1º de Mayo; y en 9 de Julio entre Obispo Gelabert y Bulevar Pellegrini donde se encuentra el socavón.

Dicha excepcionalidad se centró en la situación que atravesaron los comercios del sector donde se produjo el socavón de Bulevar y 9 de Julio, desde el pasado mes de abril del 2024.

