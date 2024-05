Sonia Alesso, secretaria general de CTERA: "El premio a la asistencia, cuando un maestro no llega a fin de mes, es un insulto"

La secretaria general de CTERA, la santafesina y extitular del gremio de Amsafé, Sonia Alesso, dialogó con Daniel Delfino en Ahí Vamos por UNO 106.3 sobre la medida de fuerza y el programa Asistencia Perfecta, que se aplica en Santa Fe: "El denominado presentismo implementado en los 90 nadie se acuerda cómo terminó en Santa Fe, con una docente muerta en Rosario por ir a trabajar enferma. El premio a la asistencia, cuando un maestro no llega a fin de mes, es un insulto, porque lo que se debe mejorar es la asistencia y creo que el gobierno tiene que controlar algo que era muy importante, los comités mixtos de higiene y seguridad. En Santa Fe no hubo reuniones con estos comités y era una ley de avanzada que se planteó en el gobierno de Hermes Binner, ejemplo en el país, ya que después se replicó en varias provincias. Además, se desarmó el departamento de salud laboral y todo lo relacionado a investigación que llevaba adelante la Universidad a modo de prevención, algo de lo que no se está hablando, la prevención".