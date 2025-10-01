Uno Santa Fe | Santa Fe | Gas

Suben las tarifas de gas en octubre: hasta cuánto se irá la factura para la mayoría de los usuarios

Los nuevos cuadros tarifarios de Litoral Gas regirán desde este miércoles 1º de octubre. Impactarán a clientes residenciales, comerciales y pymes

1 de octubre 2025 · 08:18hs
Los nuevos cuadros tarifarios de gas natural en toda la provincia de Santa Fe entrarán en vigencia a partir del miércoles 1º de octubre, según informó la compañía Litoral Gas. La actualización de precios impactará de lleno en las facturas de los clientes residenciales, comerciales y de las industrias pymes.

La medida se oficializará ese mismo día con su publicación en el Boletín Oficial, marcando el inicio del período estacional de verano. La empresa atribuyó la variación a la adecuación de varios componentes que conforman la tarifa final.

El impacto en el consumo residencial

La prestataria estimó el impacto final del aumento en los hogares. Se proyecta que el 75% de esos clientes abonará facturas que se ubicarán entre los $20.000 y los $22.000, según detalla un comunicado oficial.

Esta estimación final dependerá directamente del nivel de segmentación energética (RASE) al que pertenezca cada usuario. No obstante, la compañía aclaró que el efecto de la suba "se verá compensado por la reducción de consumos a partir del inicio del período estival".

En el caso de los clientes que residen en localidades cubiertas por la Ley de Zona Fría, la factura final será significativamente menor. Para este segmento, el monto a pagar se ubicará en el orden de los $15.000.

Los componentes que explican la variación

Según Litoral Gas, la variación de los cuadros tarifarios tiene origen en el ajuste de cuatro componentes principales que afectan el costo final del servicio. Se incluye el traslado del precio del Gas, determinado por la Secretaría de Energía de la Nación.

A esto se suman los componentes regulados de Transporte y Distribución, que se actualizaron por inflación y en aplicación de la cuota 6 de 31 de la Revisión Quinquenal de Tarifas. Todos estos rubros, además, están afectados por la aplicación de los impuestos proporcionales.

Por último, se informó sobre un ajuste mínimo en el cargo por Zona Fría, que sube 0,2% y pasa a ser del 7% sobre el componente de gas natural. Este cargo, explicaron, tiene como fin sostener el subsidio a los beneficiarios de dicha ley.

