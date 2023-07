Sufrieron cinco robos en un mes en su casa y ahora hacen guardia: "Estamos de serenos"

Y añadió: "Primero no hacían nada, abrían los autos y no pasaba nada, porque dejaba el auto abierto, es mi casa, hace 60 años vivo acá, nunca pasó nada. A raíz de esto empezamos a cerrarlo y en una de esas entradas violentaron las puertas de dos autos, abriéndolas como sardinas, y se llevaron todos los elementos a mano, batería y las gomas de auxilio".

"Ese mismo día entraron al Registro Civil y de casualidad vieron a dos muchachos sospechosos que llevaban a las 3, 4 de la madrugada, una pava eléctrica, calefactores y demás. Los agarraron, el personal del registro reconoció que eran sus cosas y de lo mío no encontraron nada", indicó Eduardo.

Antes los constantes hechos de inseguridad, el hombre tuvo que tomar varias medidas: "Colocamos púas y en el tapial vecino, pero no conforme con esto entraron nuevamente, hicieron destrozos, me rompieron unas ventanas de un depósito, me sacaron amoladora, agujereadora, todas cosas de construcción. Entonces, levantamos la pared, donde creemos que entraban, colocamos rollos de alambre que cortan y son más eficientes". Estos hechos delictivos les impiden seguir una rutina diaria normal: "Teníamos que acompañar e ir a buscar a nuestros hijos".

El domingo de las Paso provinciales, el martes o miércoles y el sábado de la semana pasada también les entraron a robar. "A partir de ahí decidí quedarme en la noche, me empecé a quedar desde ese sábado. Alrededor de las 0 me quedé en la cocina con la luz y el televisor prendido haciendo guardia y a las 0.15 escuché al lado mío un par de silbidos. Evidentemente se asomaron, vieron luz y comprendí como que se hicieron señas de que no podían entrar y dijeron vámonos». Llamé al 911, vinieron no más de 10 minutos, recorrieron todo el lugar, no encontraron nada y hasta me dejaron el número particular de la Comisaría 10ª, que está a una cuadra. Desde ese momento estamos haciendo un poco de guardia con mi señora y algunos de los chicos por ahí se levanta a acompañarnos. Prácticamente estamos de serenos en casa todo el día, especialmente a la noche", contó Eduardo.

Los delincuentes ya fueron reconocidos en más de una ocasión: "Ya los tienen identificados, consta en todas las declaraciones. Es más, tengo una certificación de la Policía que dice que los agarran, el problema está en la Justicia lógicamente".

