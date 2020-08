Suspenden por 15 días las ferias en la ciudad de Santa Fe

Este lunes se realizó el acto en conmemoración del 170° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. El evento estuvo presidido por el intendente Emilio Jatón, el presidente de la Asociación Sanmartiniana de Santa Fe, Luis Eduardo Chizzini Melo, y el presidente del Concejo Municipal, Leandro González.

Una vez finalizado el acto, en diálogo con la prensa, el mandatario local volvió a insistir con la responsabilidad social a la hora de prevenir los contagios. “Estamos preocupados y estamos trabajando. Creamos con el gobierno provincial un grupo que va a hacer el rastreo de los casos que aparecen en la ciudad de Santa Fe”, dijo Jatón y recordó que también se está trabajando con la Agencia Nacional de Seguridad Vial en los controles en los accesos.

Entre otras medidas que mencionó el intendente habló de la suspensión de las ferias por dos semanas. “Hemos llegado a un acuerdo con los mismos feriantes porque estamos en un momento en que también el Estado tiene que poner los límites y por eso las vamos a suspender por 15 días”, explicó.

También mencionó que se realizó un relevamiento de clubes trueques en la ciudad de Santa Fe. "Con los mismo feriantes estamos llegando a acuerdos para poder evitar los trueques, que hay muchos en la ciudad", definió.

“Muchos de los casos nacen de las inconductas sociales. A veces el Estado llega hasta un lugar con los controles; por eso, si nosotros no nos cuidamos, si no evitamos las reuniones familiares, si no cumplimos con el distanciamiento y el uso del barbijo, vamos a tener problemas. Es una etapa crítica, donde tenemos que poner lo mejor de cada uno de nosotros”, insistió.

“Hoy en tiempos de pandemia, donde nos cambió la vida y se puso en crisis todo lo acordado en el contrato social, aparecen miserias pero también las mayores virtudes de los seres humanos”, señaló el intendente Jatón.