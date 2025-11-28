Uno Santa Fe | Santa Fe | fiscal

Suspendieron al fiscal de San Jorge investigado por una presunta denuncia falsa de robo de neumáticos

La Asamblea Legislativa dispuso su suspensión preventiva con una disminución del 50% del sueldo y la prohibición de ingresar a dependencias del MPA. La medida regirá hasta que finalice el trámite disciplinario.

28 de noviembre 2025 · 18:13hs
La Asamblea Legislativa de Santa Fe resolvió este jueves suspender de manera preventiva al fiscal adjunto de San Jorge Diego Gustavo Rodríguez y Barros, perteneciente a la 1ra Circunscripción Judicial.

La decisión se tomó durante una nueva sesión conjunta realizada en el recinto de la Cámara de Diputados y Diputadas, presidida por la vicegobernadora Gisela Scaglia.

La convocatoria respondió a la necesidad de expedirse sobre los dictámenes emitidos por la Comisión de Acuerdos, en el marco de los procedimientos disciplinarios abiertos contra dos fiscales adjuntos: Leandro Darío Benegas, de la 4ta Circunscripción; y Rodríguez y Barros, de la 1ra.

Suspensión con recorte salarial y restricciones

Tras el tratamiento del caso, los legisladores aprobaron la suspensión preventiva temporal de Rodríguez y Barros. La medida incluye:

  • Reducción del 50% de su salario,

  • Prohibición de ingresar a cualquier dependencia del Ministerio Público de la Acusación,

  • Vigencia durante todo el proceso disciplinario, hasta su finalización.

El trámite disciplinario continuará su curso mientras la Comisión de Acuerdos evalúa las actuaciones y analiza la conducta del fiscal bajo investigación.

El fiscal se encuentra bajo investigación por una presunta falsa denuncia de robo de dos neumáticos presentada ante una compañía de seguros. Semanas atrás, la diputada provincial de Unidos para Cambiar Santa Fe, Lionella Cattalini, integrante de la bicameral, brindó detalles de la denuncia.

“Leandro Mai, el auditor del MPA, presentó un dictamen en el que se acusa al fiscal de la localidad de San Jorge, porque en principio llegó tarde a una audiencia alegando que había roto un neumático en el camino, pero luego en la Fiscalía se enteraron que había radicado una denuncia al seguro por el robo de dos neumáticos”, dijo la legisladora.

“Lo que indica el escrito del auditor del MPA es que en un primer momento el fiscal alegó haber llegado tarde a una audiencia, porque había roto el neumático por un pozo y luego presentó una denuncia en la compañía de seguros porque le habían robado dos neumáticos”, precisó Cattalini.

El caso Benegas: procedimiento suspendido por una causa penal

En la misma sesión, la Asamblea definió suspender el procedimiento disciplinario contra el fiscal adjunto Leandro Darío Benegas debido a que enfrenta una causa penal por la presunta comisión de un delito doloso. Según establece el reglamento, el trámite administrativo se reanudará solo si surgen elementos que justifiquen su continuidad en función del avance judicial.

