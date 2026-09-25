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Susto a metros de Bulevar Pellegrini: rompieron un caño de gas durante una obra y provocaron una fuga que fue controlada

El incidente ocurrió en un inmueble de Urquiza al 3400. Trabajadores que acondicionaban un local comercial dañaron accidentalmente el conducto que conecta la red con el gabinete de gas. El servicio fue anulado y la fuga quedó controlada.

25 de septiembre 2026 · 17:24hs
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Fuga de gas. Ocurrió en Urquiza al 3400

Fuga de gas. Ocurrió en Urquiza al 3400, cerca de Bulevar Pellegrini, tras dañar un caño durante obras en un local comercial.

Una fuga de gas se produjo este viernes en un inmueble ubicado en Urquiza al 3400, a metros de Bulevar Pellegrini, en la ciudad de Santa Fe, luego de que trabajadores que realizaban tareas de remodelación en un local comercial dañaran accidentalmente un caño de la instalación.

El incidente ocurrió mientras se llevaban adelante trabajos de acondicionamiento en el inmueble, que se encontraba cerrado y sería destinado a una futura actividad comercial.

El daño se produjo durante los trabajos

Según la información disponible, los trabajadores utilizaban una amoladora cuando accidentalmente alcanzaron el conducto que conecta la red de gas con el gabinete ubicado en el inmueble.

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La rotura provocó una pérdida de gas que fue advertida en el lugar y motivó la intervención correspondiente para controlar la situación.

El caño afectado se encontraba en posición perpendicular a la red y forma parte de la instalación que permite llevar el suministro hasta el gabinete del inmueble.

La fuga quedó controlada

Tras constatarse el inconveniente, se realizaron las tareas necesarias para interrumpir el suministro y evitar que la pérdida continuara.

Finalmente, el servicio quedó anulado y la fuga fue controlada, sin que se registraran mayores inconvenientes como consecuencia del incidente.

El inmueble permanecía cerrado al momento de la rotura y no se informó sobre personas heridas.

Bulevar Pellegrini gas Cano fuga
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