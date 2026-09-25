Uno Santa Fe | Santa Fe | Financiamiento Universitario

Financiamiento universitario: recomiendan a docentes y no docentes iniciar demandas individuales por los retroactivos

El abogado del CIN, Pablo Manili, sostuvo que la intimación judicial al Gobierno para cumplir con la Ley 27.795 no sería apelable y recomendó a los trabajadores reclamar por vía individual las diferencias salariales. La Justicia dio cinco días al Ejecutivo para cumplir con la cautelar.

25 de septiembre 2026 · 17:24hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Financiamiento universitario. El juez intimó al Gobierno a cumplir la Ley 27.795 y recomendó reclamos individuales.

Financiamiento universitario. El juez intimó al Gobierno a cumplir la Ley 27.795 y recomendó reclamos individuales.

El conflicto por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sumó un nuevo capítulo judicial. Luego de que el juez federal Martín Cormick intimara al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar que ordena aplicar la Ley 27.795, el abogado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Pablo Manili, recomendó a docentes y no docentes iniciar reclamos individuales para exigir el pago de las diferencias salariales que consideran adeudadas.

La resolución del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 establece que el Estado debe dar cumplimiento efectivo a la cautelar y advierte que, de persistir el incumplimiento, podrán aplicarse astreintes, es decir, multas económicas por cada día de demora.

En declaraciones al programa De boca en boca, de Radio 2, Manili sostuvo que la resolución judicial “no es apelable” y planteó que, aun si el Gobierno intentara recurrirla, la Justicia debería rechazar ese planteo.

El reclamo por los retroactivos

En ese contexto, el abogado del CIN recomendó a los trabajadores de las universidades públicas iniciar acciones judiciales individuales para reclamar las diferencias salariales correspondientes.

LEER MÁS: La Justicia ordenó al Estado a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y le dio un plazo de 5 días

Manili explicó que el amparo colectivo impulsado por el CIN tiene como objetivo conseguir el cumplimiento de la ley, mientras que el reclamo por los montos que eventualmente correspondan a cada trabajador debe plantearse de manera individual.

La discusión está vinculada principalmente con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que contemplan la actualización de los salarios del personal docente y no docente y la recomposición de programas de becas estudiantiles.

La discusión por el aumento salarial

Uno de los puntos centrales del conflicto es la diferencia entre la recomposición que reclaman las universidades y los gremios y los incrementos salariales instrumentados por el Gobierno.

Según estimaciones difundidas por el sistema universitario y organizaciones gremiales, el atraso salarial se ubica en torno al 31%. El Ejecutivo, por su parte, ofreció un incremento del 3% en la última instancia paritaria, una diferencia que mantiene abierto el conflicto.

Manili cuestionó la posición oficial de considerar cumplida la cautelar a partir de ese incremento y sostuvo que “esto es absolutamente falso”. Según su interpretación, el porcentaje ofrecido no alcanza para recomponer el desfasaje salarial que reclama el sector.

Cinco días para cumplir y multas ante una demora

El juez Cormick consideró que el Gobierno no acreditó el cumplimiento total de la medida cautelar y fijó un plazo perentorio de cinco días para ejecutar lo dispuesto.

La resolución establece expresamente que, ante la falta de cumplimiento, podrán aplicarse multas diarias al Estado nacional.

El conflicto judicial se suma a las medidas de fuerza impulsadas por docentes y no docentes y al reclamo de las universidades nacionales para que se aplique de manera efectiva la Ley de Financiamiento Universitario.

La discusión también tendrá continuidad en el plano gremial: las organizaciones universitarias anunciaron una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, en medio del reclamo por salarios, becas y financiamiento del sistema público de educación superior.

Financiamiento Universitario docentes demandas reclamo
Noticias relacionadas
Denuncian por caza ilegal en la Laguna Setúbal a un influencer santafesino: abatía aves protegidas frente a la Costanera

Caza furtiva en la Setúbal y escándalo ambiental: denunciaron la matanza de aves protegidas frente a la Costanera santafesina

Bingo solidario CTA

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Protesta en barrio San Martín: exoperarios del frigorífico Don Juan reclaman indemnizaciones y sueldos adeudados.

Exempleados del frigorífico Don Juan denunciaron incumplimiento de los acuerdos en el Ministerio de Trabajo

nueva diplomatura en acompanamiento terapeutico: cuando comienza y como anotarse

Nueva Diplomatura en Acompañamiento Terapéutico: cuándo comienza y cómo anotarse

Lo último

Canotaje slalom: tres historias argentinas detrás de las medallas en Santa Fe

Canotaje slalom: tres historias argentinas detrás de las medallas en Santa Fe

La Selección Argentina perdió por penales con Paraguay y se llevó la medalla de plata

La Selección Argentina perdió por penales con Paraguay y se llevó la medalla de plata

Vuelve la práctica del boxeo a Unión con Diógenes Totino Caunedo

Vuelve la práctica del boxeo a Unión con Diógenes Totino Caunedo

Último Momento
Canotaje slalom: tres historias argentinas detrás de las medallas en Santa Fe

Canotaje slalom: tres historias argentinas detrás de las medallas en Santa Fe

La Selección Argentina perdió por penales con Paraguay y se llevó la medalla de plata

La Selección Argentina perdió por penales con Paraguay y se llevó la medalla de plata

Vuelve la práctica del boxeo a Unión con Diógenes Totino Caunedo

Vuelve la práctica del boxeo a Unión con Diógenes Totino Caunedo

Robledo, tras el triunfo de Colón en el clásico de reserva: Esto es un envión muy importante

Robledo, tras el triunfo de Colón en el clásico de reserva: "Esto es un envión muy importante"

CRAI y un merecido reconocimiento al doctor Julio Alberto Tejerina

CRAI y un merecido reconocimiento al doctor Julio Alberto Tejerina

Ovación
Colón reaccionó a tiempo, se lo dio vuelta a Unión y festejó en el clásico de reserva

Colón reaccionó a tiempo, se lo dio vuelta a Unión y festejó en el clásico de reserva

Robledo, tras el triunfo de Colón en el clásico de reserva: Esto es un envión muy importante

Robledo, tras el triunfo de Colón en el clásico de reserva: "Esto es un envión muy importante"

Colón repite la fórmula de ataque con la dupla que se conoce de memoria

Colón repite la fórmula de ataque con la dupla que se conoce de memoria

El colombiano Ronald Longa se bañó de oro en Santa Fe y se hizo hincha de Colón

El colombiano Ronald Longa se bañó de oro en Santa Fe y se hizo hincha de Colón

La Selección Argentina perdió por penales con Paraguay y se llevó la medalla de plata

La Selección Argentina perdió por penales con Paraguay y se llevó la medalla de plata

Policiales
Atraparon a un ladrón de 20 años y a cuatro menores cómplices por intentar robar una moto

Atraparon a un ladrón de 20 años y a cuatro menores cómplices por intentar robar una moto

Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Escenario
Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus