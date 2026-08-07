El ministro Gustavo Puccini participó de una reunión junto a funcionarios de Córdoba y Entre Ríos. La Región Centro propuso diferir parte de los pagos de junio, julio y agosto para amortiguar el impacto de los cargos estacionales. En Santa Fe, el problema alcanza a 340 grandes usuarios y en algunos sectores los aumentos superan el 500%.

Tarifazo eléctrico: Santa Fe viajó a Buenos Aires para pedirle a Nación un alivio para 340 industrias de la provincia

El fuerte impacto del costo de la energía eléctrica sobre la industria abrió un nuevo frente de reclamo del Gobierno de Santa Fe ante la Nación.

Este jueves, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini , viajó a Buenos Aires y participó, junto con representantes de Córdoba y Entre Ríos, de una reunión con autoridades del Ministerio de Economía de la Nación.

El objetivo fue presentar una propuesta conjunta de la Región Centro para intentar amortiguar el impacto que tienen los cargos estacionales del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) sobre las industrias y los grandes usuarios.

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La preocupación no es menor: en Santa Fe, la situación alcanza a 340 industrias y cooperativas consideradas grandes usuarias de energía, que representan el 11% del total de esa categoría. En determinados casos, especialmente entre industrias electrointensivas y frigoríficos, algunos cargos registraron incrementos superiores al 500%.

La propuesta que Santa Fe llevó a Buenos Aires

Durante el encuentro, las tres provincias presentaron un informe y una petición a las autoridades nacionales, que ahora deberán analizar la viabilidad de la iniciativa.

El planteo consiste en implementar un esquema de diferimiento de pagos durante los meses de mayor consumo, con el objetivo de evitar que el impacto de los cargos estacionales recaiga de manera inmediata sobre las empresas.

En concreto, la propuesta solicita que la Secretaría de Energía de la Nación instruya a Cammesa para habilitar un mecanismo que permita diferir parte de los montos facturados correspondientes a junio, julio y agosto.

La iniciativa apunta así a generar un alivio financiero para las empresas sin desconocer el costo de la energía, sino trasladando parte del impacto en el tiempo.

"Los que producen invierten"

La vocera del Gobierno santafesino, Virginia Coudannes, explicó que la provincia llevó el planteo a Buenos Aires a partir de la preocupación por las consecuencias que el esquema tarifario está teniendo sobre el sector productivo.

"Tenemos una fuerte preocupación por el impacto que esto genera sobre la industria", sostuvo Coudannes, quien remarcó que Santa Fe no realizó el planteo de manera aislada, sino junto con Córdoba y Entre Ríos.

La funcionaria defendió además la propuesta como una herramienta para darle mayor previsibilidad a las empresas.

"Los que producen invierten y el Gobierno provincial tiene que acompañarlos", afirmó Coudannes.

Según explicó, el mecanismo propuesto busca justamente generar una herramienta financiera que permita atravesar los meses de mayor consumo sin que el incremento de los cargos energéticos impacte de lleno sobre la estructura de costos de las industrias.

El impacto sobre las industrias santafesinas

El reclamo adquiere particular relevancia por la cantidad de empresas alcanzadas. Son 340 grandes usuarios de energía en Santa Fe, entre industrias y cooperativas, que representan el 11% del universo de esa categoría.

Dentro de ese grupo, el impacto es particularmente fuerte en actividades que tienen a la electricidad como un componente central de sus costos. Entre ellas aparecen las industrias electrointensivas y los frigoríficos, donde los incrementos de determinados cargos llegaron a superar el 500%.

Con ese escenario, Santa Fe busca que Nación avance con una alternativa que permita evitar un golpe inmediato sobre los costos industriales durante los meses de mayor demanda.

La propuesta quedó ahora en manos de las autoridades nacionales, que deberán determinar si el mecanismo de diferimiento planteado por la Región Centro es viable y bajo qué condiciones podría aplicarse.