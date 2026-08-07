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Con una pistola Taser, la Policía redujo a un hombre que amenazaba a su padre con un arma blanca en la ruta 168

El hombre, de 43 años, fue detenido tras amenazar a su padre y enfrentarse con la Policía. El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional 168 y quedó registrado por una bodycam

7 de agosto 2026 · 12:01hs
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El hombre

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El hombre, de 43 años, fue detenido tras amenazar a su padre y enfrentarse con la Policía. 

Un hombre de 43 años fue reducido por efectivos de la Policía de la Provincia de Santa Fe mediante el uso de una pistola Taser, luego de protagonizar un violento episodio en el que amenazó a su padre con un arma blanca y posteriormente agredió a los uniformados que intentaban intervenir.

El hecho ocurrió durante la mañana del jueves en una vivienda ubicada a la altura del kilómetro 17 de la Ruta Nacional 168, en la ciudad de Santa Fe, tras un llamado al 911 que alertó sobre una situación de violencia familiar.

Según informó este viernes la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, al arribar al lugar los policías encontraron al sospechoso en un estado de gran alteración. Además de haber roto una de las ventanas de la vivienda donde residen familiares, el hombre enfrentó a los efectivos mientras blandía un arma blanca.

Con el uso de la pistola Taser la Policía redujo a un hombre que amenazaba a su padre con un arma blanca

Intervino el GOE y utilizaron una pistola Taser para reducirlo

Ante la negativa del agresor a deponer su actitud, la construcción de una barricada y el aumento del nivel de violencia, los agentes solicitaron la intervención del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

Los efectivos del GOE ingresaron con escudos balísticos y realizaron disparos persuasivos con cartuchos antitumulto de goma. Sin embargo, como el hombre continuó con su conducta agresiva, finalmente utilizaron un dispositivo electrónico de inmovilización (Taser), logrando reducirlo sin provocar lesiones de gravedad.

Durante una conferencia de prensa, en la que además se exhibió el video registrado por una bodycam policial, Coudannes destacó que "Santa Fe es pionera en materia de seguridad y siempre está a la vanguardia", al tiempo que remarcó que el gobernador Maximiliano Pullaro impulsa el Plan de Seguridad con inversiones y nuevas herramientas para las fuerzas policiales.

El detenido fue atendido en el Hospital Cullen y permanece aprehendido

El hombre, domiciliado en la ciudad de Paraná, fue trasladado al Hospital Cullen, donde se constató que presentaba un traumatismo leve. Tras recibir el alta médica, quedó nuevamente a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la información oficial, fue aprehendido por los delitos de atentado, resistencia a la autoridad y daños.

Todo el procedimiento quedó documentado mediante las cámaras corporales de los efectivos, que también registraron los daños e impactos sufridos por uno de los escudos balísticos utilizados durante el operativo.

Secuestraron varias armas blancas y herramientas

En el lugar, la Policía secuestró distintos elementos que estaban en poder del detenido:

  • Un hacha de mano con cabo de hierro de 40 centímetros y hoja de 18 centímetros.
  • Un pico de mano con mango de 20 centímetros y hoja metálica de 24 centímetros.
  • Un martillo con mango de 26 centímetros.
  • Un corta hierro de 26 centímetros de longitud.

El caso quedó bajo investigación mientras el detenido permanece alojado a disposición de la Justicia.

Taser pistolas Taser amenaza Policía arma blanca
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