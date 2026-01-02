Los contribuyentes pueden abonar hasta el 23 de enero la Tasa General de Inmuebles correspondiente a todo 2026 y acceder a la bonificación del mes de enero. Hay múltiples medios de pago y opciones de financiación.

Tasa municipal 2026: hasta el 23 de enero se puede pagar todo el año con bonificación

La Municipalidad de Santa Fe recordó que continúa vigente la posibilidad de realizar el pago anual anticipado de la Tasa General de Inmuebles (TGI) , una opción que permite cancelar el tributo correspondiente a todo el año 2026 y obtener la bonificación del mes de enero .

El plazo para acceder a este beneficio se extiende hasta el 23 de enero . En tanto, quienes elijan abonar la tasa de manera mensual deberán tener en cuenta que la cuota de enero vence el miércoles 14 , mientras que para jubilados y pensionados el vencimiento opera el día 30 .

Durante los primeros días de enero, la Municipalidad comenzó a distribuir las boletas del primer trimestre de 2026 a aquellos contribuyentes que no están adheridos a la boleta digital. Junto a ellas, se envía una boleta adicional con la opción de pago anual anticipado.

Desde la Secretaría de Hacienda y Finanzas indicaron que, en caso de no haber recibido la boleta, los contribuyentes pueden imprimirla desde la web www.santafeciudad.gov.ar, ingresando en el apartado TGI, dentro de la opción Contribuyentes, con padrón y clave. Ambos datos pueden obtenerse de una boleta anterior.

También se puede solicitar la boleta escribiendo al correo [email protected], comunicándose con la línea de Atención Ciudadana 0800 777 5000, o retirarla de manera presencial en el Palacio Municipal (Salta 2951), en la Ventanilla de Contribuyentes, o en las oficinas de distrito, sin necesidad de turno previo.

Cómo y dónde pagar

Quienes cuenten con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Santa Fe, o tarjeta Cabal del Banco Credicoop, podrán abonar la TGI en hasta seis cuotas sin interés, mientras que con tarjeta Credifiar se ofrece la posibilidad de hacerlo en tres cuotas sin interés. Estas opciones están disponibles únicamente para pagos presenciales.

Las cajas municipales habilitadas funcionan en:

Palacio Municipal (Salta 2951) : lunes a viernes de 7:30 a 13:30.

Cementerio Municipal (Blas Parera 5401) : lunes a viernes de 7:30 a 13:30.

Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150) : lunes a viernes de 7:30 a 13:30.

Corralón Municipal – DVR (Pte. Perón 3600) : lunes a viernes de 7:30 a 13:30.

Tribunal de Faltas (San Luis 3078): lunes a viernes de 7:30 a 17, y sábados de 8 a 16.

Además, se puede pagar con tarjeta de débito o en efectivo en las cajas de Santa Fe Servicios ubicadas en las Oficinas de Distrito: Noroeste, Noreste, La Costa, Oeste, Parque Garay, Centro, Este y Norte. En todos los casos, el horario de atención es de 7:30 a 13.

Otros medios de pago

La TGI también puede abonarse a través de:

Santa Fe Servicios

Cobro Express

Rapipago

Pago Fácil

Plus Pagos – ASJ

Cajeros automáticos y Home Banking (Red Link y Red Banelco), mediante código de pago electrónico

Bica Ágil

Código QR

En este sentido, la Municipalidad recordó que la boleta de la TGI incorpora un código QR, que permite realizar el pago de forma simple desde el celular. Al escanearlo, el contribuyente accede a los datos del tributo, el monto, el período y el vencimiento, y puede abonar con tarjeta de débito o generar un DEBIN para completar la operación desde el home banking.

Por último, se informó que los contribuyentes adheridos a MI TGI DIGITAL recibirán las boletas correspondientes directamente en sus correos electrónicos, facilitando así el acceso y la gestión del pago.