Taxistas y remiseros insisten con el asiento antivandálico y desde el Concejo quieren acelerar su tratamiento

El concejal Guillermo Jerez pidió preferencia para que este documento sea tratado prioritariamente en comisiones (se encuentra en la comisión de Servicios públicos, transporte y ambiente) y pueda abordarse en la sesión del 22 de junio.

Cabe recordar que el Concejo ya aprobó un proyecto de ordenanza similar en 2017, pero que el ejecutivo local vetó en su momento. Su argumento fue que la utilización de mamparas (en ese entonces no se trataba de asientos antivandálicos) no estaba contemplada en las normas con las que se homologa y autoriza a los vehículos que circulan en el país. También adujo que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) no había realizado ensayos que den el visto bueno para su uso.

"Los taxistas y remiseros necesitan un gesto mínimo por parte del Concejo. Esperan una respuesta del Estado que no llega, y cuando hay voluntad política, la respuesta llega", dijo Jerez.

"Vamos a pedir preferencia a instancia de un pedido que nos vienen haciendo taxistas y remiseros autoconvocados hace varios meses ante la explosión de casos de violencia. Nos parece urgente que el Concejo de respuesta. Vamos a pedir que en la próxima sesión del 22 de junio, última sesión del primer semestre, se trate y se le de prioridad a este tema", apuntó el edil en declaraciones a LT10.

El nuevo proyecto presentado por taxistas y remiseros autoconvocados fue acompañado por un detallado informe técnico que avala la utilización de los asientos antivandálicos.

De qué se trata el dispositivo

El asiento antivandálico separa al chofer de la parte trasera del vehículo y del asiento del acompañante, por lo que no se pierde cantidad de pasajeros. Se trata de un cubículo cerrado por policarbonato de un espesor de 1 centímetro y un chapón de acero de 8 milímetros.

Estos dispositivos ya se utilizan en Rosario, a donde viajarán taxistas y remiseros autoconvocados para conocer su aplicación y formas de financiamiento. En la ciudad del sur santafesino hay cerca de 500 vehículos que los utilizan.

Cabe destacar que el proyecto de ordenanza contempla que la colocación de estos dispositivos sea optativa, teniendo en cuenta que el costo puede ser difícil de afrontar para los titulares de los vehículos. De igual manera, se trabajará en pedir subsidios al Estado.

"Se buscará financiación. El Estado dio subsidios para botones de pánico que así como están ahora no están funcionando, porque hasta que la policía llega al lugar el hecho ya está consumado hace rato", señalaron a UNO Santa Fe.