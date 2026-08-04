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Temporal en Florencia: cayeron 120 milímetros en menos de dos horas y hubo barrios bajo agua

Un intenso temporal dejó 120 milímetros de lluvia en menos de dos horas en Florencia, al norte de Santa Fe. Hubo anegamientos, familias autoevacuadas y el municipio aseguró que la situación está controlada

4 de agosto 2026 · 08:45hs
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Un intenso temporal dejó 120 milímetros de lluvia en menos de dos horas en Florencia

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Un intenso temporal dejó 120 milímetros de lluvia en menos de dos horas en Florencia, al norte de Santa Fe

La localidad de Florencia, ubicada en el departamento General Obligado, en el extremo norte de la provincia de Santa Fe, vivió una noche marcada por un fuerte temporal que dejó un acumulado de 120 milímetros de lluvia en menos de dos horas, provocando anegamientos en distintos sectores de la ciudad y complicaciones para numerosas familias.

El intenso fenómeno meteorológico generó que calles y barrios quedaran cubiertos por el agua debido a la magnitud de las precipitaciones, aunque el rápido escurrimiento permitió normalizar la situación pocas horas después.

Un intenso temporal dejó 120 milímetros de lluvia en menos de dos horas en Florencia, al norte de Santa Fe

Un intenso temporal dejó 120 milímetros de lluvia en menos de dos horas en Florencia, al norte de Santa Fe

El intendente aseguró que "lo peor ya pasó"

El intendente de Florencia, Fabio Villa, confirmó este martes por la mañana, en diálogo con LT9, que ya no quedan barrios inundados y que el agua logró retirarse rápidamente gracias al funcionamiento del sistema de desagües y a los trabajos preventivos realizados en los últimos meses.

"Lo peor ya pasó. Toda la ciudad quedó bajo agua por la cantidad de lluvia que cayó en tan poco tiempo, pero aproximadamente una hora después de que dejó de llover el agua ya había escurrido", explicó el jefe comunal.

Villa remarcó que la intensidad del fenómeno superó la capacidad de los canales de desagüe. "Los canales no dieron abasto. Nos preocupamos mucho porque era una situación muy compleja. Pero aplicamos el protocolo de trabajo, con la limpieza de algunos canales, y una hora después de que paró de llover el agua se fue", sostuvo.

Familias afectadas por el ingreso de agua en sus viviendas

Si bien el panorama mejoró durante la madrugada, algunas familias decidieron autoevacuarse debido al ingreso de agua en sus casas. El intendente indicó que durante la jornada el municipio trabajará para asistir a los vecinos afectados, colaborar con las tareas de limpieza y facilitar el regreso de quienes tuvieron que abandonar sus hogares de manera preventiva.

Hasta el momento no se reportaron personas heridas ni evacuados en centros de asistencia, aunque las autoridades mantienen el monitoreo de la situación ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

Lluvias extraordinarias en el norte santafesino

El episodio volvió a poner de manifiesto la vulnerabilidad de algunas localidades del norte de Santa Fe frente a eventos de lluvias intensas y concentradas en muy poco tiempo. En este caso, la caída de 120 milímetros en menos de dos horas representó un volumen excepcional que puso a prueba la infraestructura de drenaje de la ciudad.

Gracias al rápido escurrimiento y a la activación del protocolo municipal, la situación pudo ser controlada durante la misma madrugada, aunque el municipio continuará relevando los daños y asistiendo a las familias que sufrieron el ingreso de agua en sus viviendas.

• LEER MÁS: El Niño: la Provincia inicia las rondas territoriales para coordinar la respuesta ante la emergencia hídrica

temporal lluvia Florencia barrios
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