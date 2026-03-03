Uno Santa Fe | Santa Fe | provincia

Paritaria docente: Pullaro dijo que la provincia hizo "el mayor esfuerzo posible" y agradeció "a la mayoría de los maestros que fueron a trabajar"

El gobernador aseguró que Santa Fe está “muy por encima de la mayoría” en materia de sueldos y remarcó que la prioridad es garantizar días de clase

3 de marzo 2026 · 10:53hs
Maximiliano Pullaro

Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe 

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió al paro docente, respondió a las críticas gremiales y defendió la decisión de cerrar la paritaria por decreto. Además, habló sobre el clima político nacional tras la apertura de sesiones y marcó diferencias en el estilo de gestión.

En primer lugar, el mandatario agradeció “a la mayoría de los docentes que fueron a trabajar”, incluso a aquellos que —según reconoció— pudieron haber estado incómodos con el Gobierno. “Entendieron que lo importante era que los chicos estén en las aulas aprendiendo”, sostuvo.

Pullaro remarcó que la cantidad de días de clases es “fundamental” y aseguró que existen datos que muestran cómo mejora la calidad educativa cuando se garantiza continuidad pedagógica. “Lo que tenemos que discutir hoy en la provincia es cómo nuestros chicos mejoran en lengua y en matemáticas, cómo incorporan conocimientos y cómo eso impacta en toda su carrera educativa, desde la primaria hasta la universidad”, expresó.

Salarios y contexto económico

En relación al conflicto salarial, el gobernador afirmó que la Provincia hizo “el mayor esfuerzo posible” en función del estado de las cuentas públicas. Señaló que un docente con 25 horas frente al aula, que no registra inasistencias, percibe 1.420.000 pesos mensuales.

“No digo que alcance. Entiendo que a muchas familias no les alcanza. Pero estamos muy por encima de la inmensa mayoría de las provincias, salvo las zonas frías donde el costo de vida es más alto”, comparó.

Pullaro subrayó que el Gobierno continuará dialogando, aunque advirtió que la Provincia debe sostener otras prioridades en un contexto de recesión económica. “Cae la recaudación y la coparticipación. Tenemos que invertir en subsidios de tasas, en obra pública, en rutas, energía, puertos y aeropuertos para generar competitividad y empleo”, explicó.

En esa línea, aseguró que mientras en gran parte del país se pierde empleo, en Santa Fe la situación se sostiene por las políticas implementadas. “Hoy necesitamos generar trabajo y cuidar el empleo”, remarcó.

Críticas al clima político nacional

Consultado sobre el discurso presidencial en la apertura de sesiones ordinarias, Pullaro marcó distancia con el tono del debate político nacional. Si bien evitó profundizar en cuestionamientos directos, admitió que no le agradó el clima de confrontación.

“Siempre debato con pasión, pero en el marco del respeto. No me van a escuchar nunca agredir a otro dirigente”, afirmó. Y agregó: “Hoy paga la polémica y el conflicto para generar likes o seguidores, pero a nosotros no nos van a encontrar en ese lugar”.

El gobernador defendió su estilo de gestión basado en conferencias de prensa abiertas para explicar decisiones y rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos. “Intento explicar por qué puedo subir los sueldos de una manera y no más, qué hacemos con los impuestos y por qué invertimos en seguridad pública o en el servicio penitenciario”, señaló.

Finalmente, destacó la necesidad de preservar la calidad institucional en la provincia. “En Santa Fe tenemos diferencias políticas, pero intentamos dialogar y cuidar lo que hemos logrado”, concluyó.

