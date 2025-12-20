Temporal en Santa Fe: fuertes lluvias, anegamientos y alertas por tormentas del SMN

Según datos del municipio, en algunos sectores de la ciudad ya cayeron 70 mm de lluvia desde las 6, cuando comenzaron los chaparrones. Hay alertas meteorológicos vigentes

Según datos del Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , en la ciudad de Santa Fe cayeron en promedio más de 30 milímetros de lluvia en apenas cuatro horas , entre las 6 y las 10 de la mañana de este sábado , lo que provocó complicaciones en el tránsito y anegamientos en algunos barrios de la capital provincial . Siendo las 13 los datos hablan de hasta casi 90 mm en algunos sectores

Las precipitaciones intensas se dieron en un corto período de tiempo, con registros que muestran picos de intensidad elevados , lo que generó acumulación de agua en calzadas, demoras vehiculares y dificultades para circular, especialmente durante las primeras horas de la jornada.

Desde los organismos meteorológicos advirtieron que el mal tiempo continuará al menos hasta el comienzo de la próxima semana, con condiciones inestables, lluvias intermitentes y alertas por tormentas aún vigentes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Alertas vigentes por tormentas en Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene dos alertas por tormentas para los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay. Durante la mañana y la noche de este sábado, rige un alerta amarillo, que advierte que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por: frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de viento de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 mm, que podrían ser superadas de manera puntual.

En tanto, para la tarde, el alerta asciende a nivel naranja, ante la posibilidad de tormentas fuertes a localmente severas, con: ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias abundantes en poco tiempo. Los valores de precipitación acumulada estimados oscilan entre 80 y 110 mm, con la posibilidad de superar esos registros en forma localizada.

Pronóstico extendido: lluvias hasta comienzos de la semana

El viernes comenzó con buen tiempo y cielo despejado en Santa Fe, con una temperatura de 24,3°C a las 8 de la mañana, y una máxima prevista de 27°C. Sin embargo, según el pronóstico del Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones se tornaron inestables debido al predominio de aire cálido en la región.

Esta configuración favorecerá la continuidad de la inestabilidad durante gran parte del fin de semana y el inicio de la próxima semana, con lluvias débiles a moderadas, y la posibilidad de eventos más intensos y tormentas aisladas. Las temperaturas descenderán levemente como consecuencia de las precipitaciones,

Datos de lluvia registrados este sábado

La municipalidad dio a conocer el registros de precipitaciones en la ciudad de Santa Fe hasta las 11:

DOAE (COBEM): 82,50 mm

Centro: 63,25 mm

Delegación Alto Verde: 63,50 mm

CIC Facundo Zuviría: 87,75 mm

Además, se registró una intensidad máxima de lluvia de 105 mm/h en el CIC Facundo Zuviría, a las 9:05, y una ráfaga máxima de viento de 39,2 km/h, de dirección Oeste-Suroeste, en Alto Verde, a las 9.

Por otro lado, se registraron los siguientes reclamos al Sistema de Atención Ciudadana (SAC)

- Anegamiento de calle: 27

- Anegamiento de vivienda: 3

- Apertura de zanja: 2

- Árbol caído: 3

- Cable caído: 1

- Limpieza boca tormenta: 33

- Limpieza zanja: 6

Estos reclamos son atendidos puntualmente por tres cuadrillas del Cobem que también se encuentran recorriendo la ciudad.

Recomendaciones

Ante la alerta vigente, se recomienda a los vecinos no sacar a la vía pública objetos o residuos que puedan obstaculizar el normal escurrimiento del agua de lluvia.

Además, una vez finalizadas las precipitaciones, se sugiere realizar acciones de descacharrado en patios y jardines, vaciando o descartando recipientes donde pudiera haberse acumulado agua.

Para consultas o reclamos, los vecinos pueden comunicarse con el Sistema de Atención Ciudadana al 0800-777-5000.

• LEER MÁS: Rigen dos alertas meteorológicas por tormentas en la ciudad de Santa Fe