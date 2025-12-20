Nacho Fernández vuelve a casa: Gimnasia cerró el regreso de su hijo pródigo

Después de casi una década, Ignacio Fernández concretó su vuelta a Gimnasia y Esgrima La Plata. El volante creativo aceptó la última propuesta presentada por la dirigencia y acordó su regreso al club que lo vio nacer como profesional, en una decisión marcada más por el sentimiento que por lo económico.

Según trascendió, el mediocampista de 35 años dio el visto bueno a la tercera oferta realizada por el Lobo. Si bien la propuesta no alcanzaba las pretensiones iniciales del jugador, el deseo de volver a vestir la camiseta albiazul terminó siendo determinante para sellar el acuerdo y ponerle punto final a una negociación que llevó varios capítulos.

Fernández firmará un contrato por un año, con opción de extenderlo por una temporada más. La rúbrica está prevista para este lunes por la mañana, ya que el futbolista se encuentra fuera del país y regresará durante el domingo. Su vuelta tendrá además un condimento especial: Nacho volverá a usar la camiseta número 8, el dorsal que lo identificó en su primer ciclo y que quedará vacante ante la inminente salida de Bautista Merlini, quien no renovará su vínculo con el club.

No es la primera vez que su nombre aparece ligado a un posible retorno. A mediados de 2024 la chance había estado latente, pero no llegó a concretarse. Ahora, en la recta final de su carrera, Gimnasia logró cumplir el anhelo de repatriar a uno de sus futbolistas más representativos de los últimos tiempos, en una operación que también tuvo competencia: Argentinos Juniors había entablado contactos con el jugador para tentar su llegada a La Paternal.

Nacho Fernández, un símbolo para Gimnasia

La vuelta de Nacho Fernández no es solo un refuerzo futbolístico, sino también simbólico. Surgido de las inferiores del Lobo, fue una pieza clave en la campaña del ascenso en la B Nacional 2012/13 y tuvo un rol decisivo en la temporada siguiente para asegurar la permanencia en Primera División. En total, disputó 93 partidos y convirtió 15 goles con la camiseta de Gimnasia, varios de ellos en momentos determinantes.

Así, el Lobo recupera a uno de sus referentes, en una apuesta que combina jerarquía, identidad y memoria reciente. Nacho vuelve a casa, al lugar donde todo comenzó, con la ilusión intacta de cerrar su carrera defendiendo los colores que lo formaron.