Uno Santa Fe | Santa Fe | inhibidores

Revelan nuevos patrones de robos con inhibidores tras detener a una banda cordobesa que actuaba en la ciudad

Tras una persecución por bulevar Gálvez, la PDI detuvo a tres hombres que utilizaban tecnología de radiofrecuencia para vulnerar cierres centralizados. Las autoridades advierten sobre un patrón delictivo que busca desde objetos de valor hasta llaves de domicilios.

19 de diciembre 2025 · 20:33hs
La PDI detalló cómo operaba y como cayó la banda que robaba vehículos con inhibidores de señal en Santa Fe

La PDI detalló cómo operaba y como cayó la banda que robaba vehículos con inhibidores de señal en Santa Fe

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia brindó detalles sobre la desarticulación de una organización delictiva integrada por tres personas oriundas de la provincia de Córdoba, especializadas en el robo de vehículos mediante el uso de inhibidores de señal.

Las detenciones se produjeron tras un operativo de inteligencia que culminó con una persecución en la intersección de bulevar Gálvez y Alvear, en pleno corazón de la capital santafesina.

LEER MÁS: Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

En conferencia de prensa, el subjefe del Departamento Complejas I de la Policía de Investigaciones (PDI), Leandro Ataide, junto a la coordinadora Alejandra Carrizo, informaron que los sospechosos están vinculados a múltiples hechos de hurto calificado en las zonas del micro y macrocentro. La investigación se activó a partir de una alerta ministerial y el testimonio clave de una de las víctimas, lo que permitió iniciar tareas de vigilancia y despliegue territorial hasta dar con el vehículo en el que se movilizaban los delincuentes.

Cómo opera la tecnología delictiva

El mecanismo utilizado por la banda se basa en dispositivos que emiten frecuencias en el rango de los 400 a 500 megahercios. Según explicó Ataide, estos aparatos interfieren con la señal de la llave al momento de activar el cierre centralizado o la alarma, dejando el vehículo abierto sin que el propietario lo note.

Existen dos modalidades principales detectadas:

Inhibición directa: bloqueo de la señal en el momento del cierre.

Clonación: copia del código de la llave para una apertura posterior.

Ante esta amenaza, las autoridades recomendaron a la ciudadanía verificar siempre de forma manual que las puertas estén trabadas antes de alejarse del vehículo.

Patrones y perfiles: el "vínculo cordobés"

La PDI identificó que los delincuentes ajustan su objetivo según el horario. Durante el día, se enfocan en sustraer pertenencias del interior de los autos; por la noche, el objetivo principal son las llaves de las viviendas para realizar posteriores "escruches".

Respecto a la procedencia de los detenidos, Ataide señaló que se trata de un patrón recurrente. "Esta tecnología se ha extendido con fuerza en Córdoba y los delincuentes suelen actuar fuera de su territorio, aprovechando contextos de mayor circulación de dinero o periodos previos a las fiestas", afirmó el funcionario. Aunque no se confirmó un vínculo formal con otras organizaciones, los investigadores destacan que la banda responde a un esquema profesionalizado que incluye cambios constantes de vestimenta, vehículos y patentes para evadir los controles.

inhibidores banda cordobesa tecnología
Noticias relacionadas
José María Arancedo en su última misa como arzobispo, en Santa Fe.

El exarzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, permanece internado luego de una complicación tras una intervención

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 33 barrios de la ciudad de Santa Fe.

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 33 barrios de la ciudad de Santa Fe

un camion con cerveza perdio su carga frente al hospital iturraspe: un grupo de personas se llevaron barriles al hombro

Un camión con cerveza perdió su carga frente al Hospital Iturraspe: un grupo de personas se llevaron barriles al hombro

Axel se encontraba junto a un grupo de amigos en la zona de la Costanera cuando fue impactado por un balazo

Axel Segovia, el joven baleado en la costanera santafesina: "Sentimos dos impactos y salimos de ahí como pudimos"

Lo último

Rige un alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado en La Capital y otros 11 departamentos

Rige un alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado en La Capital y otros 11 departamentos

Revelan nuevos patrones de robos con inhibidores tras detener a una banda cordobesa que actuaba en la ciudad

Revelan nuevos patrones de robos con inhibidores tras detener a una banda cordobesa que actuaba en la ciudad

El exarzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, permanece internado luego de una complicación tras una intervención

El exarzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, permanece internado luego de una complicación tras una intervención

Último Momento
Rige un alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado en La Capital y otros 11 departamentos

Rige un alerta naranja por tormentas fuertes para este sábado en La Capital y otros 11 departamentos

Revelan nuevos patrones de robos con inhibidores tras detener a una banda cordobesa que actuaba en la ciudad

Revelan nuevos patrones de robos con inhibidores tras detener a una banda cordobesa que actuaba en la ciudad

El exarzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, permanece internado luego de una complicación tras una intervención

El exarzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, permanece internado luego de una complicación tras una intervención

Newells tiene técnicos: la dupla Orsi-Gómez fue oficializada

Newell's tiene técnicos: la dupla Orsi-Gómez fue oficializada

Bologna jugará la final de la Supercoppa Italiana ante el Napoli

Bologna jugará la final de la Supercoppa Italiana ante el Napoli

Ovación
Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

Unión entra en la recta final para renovar plateas 2026

Unión entra en la recta final para renovar plateas 2026

Unión mira de reojo el futuro de Zenón y espera que el mercado vuelva a moverse

Unión mira de reojo el futuro de Zenón y espera que el mercado vuelva a moverse

Franco Colapinto, en Argentina antes de la temporada 2026 de Formula 1: Todo es para positivo

Franco Colapinto, en Argentina antes de la temporada 2026 de Formula 1: "Todo es para positivo"

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Policiales
Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio