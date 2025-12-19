Revelan nuevos patrones de robos con inhibidores tras detener a una banda cordobesa que actuaba en la ciudad

Tras una persecución por bulevar Gálvez, la PDI detuvo a tres hombres que utilizaban tecnología de radiofrecuencia para vulnerar cierres centralizados. Las autoridades advierten sobre un patrón delictivo que busca desde objetos de valor hasta llaves de domicilios.

La PDI detalló cómo operaba y como cayó la banda que robaba vehículos con inhibidores de señal en Santa Fe

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia brindó detalles sobre la desarticulación de una organización delictiva integrada por tres personas oriundas de la provincia de Córdoba, especializadas en el robo de vehículos mediante el uso de inhibidores de señal .

Las detenciones se produjeron tras un operativo de inteligencia que culminó con una persecución en la intersección de bulevar Gálvez y Alvear, en pleno corazón de la capital santafesina.

En conferencia de prensa, el subjefe del Departamento Complejas I de la Policía de Investigaciones (PDI), Leandro Ataide, junto a la coordinadora Alejandra Carrizo, informaron que los sospechosos están vinculados a múltiples hechos de hurto calificado en las zonas del micro y macrocentro. La investigación se activó a partir de una alerta ministerial y el testimonio clave de una de las víctimas, lo que permitió iniciar tareas de vigilancia y despliegue territorial hasta dar con el vehículo en el que se movilizaban los delincuentes.

Cómo opera la tecnología delictiva

El mecanismo utilizado por la banda se basa en dispositivos que emiten frecuencias en el rango de los 400 a 500 megahercios. Según explicó Ataide, estos aparatos interfieren con la señal de la llave al momento de activar el cierre centralizado o la alarma, dejando el vehículo abierto sin que el propietario lo note.

Existen dos modalidades principales detectadas:

Inhibición directa: bloqueo de la señal en el momento del cierre.

Clonación: copia del código de la llave para una apertura posterior.

Ante esta amenaza, las autoridades recomendaron a la ciudadanía verificar siempre de forma manual que las puertas estén trabadas antes de alejarse del vehículo.

Patrones y perfiles: el "vínculo cordobés"

La PDI identificó que los delincuentes ajustan su objetivo según el horario. Durante el día, se enfocan en sustraer pertenencias del interior de los autos; por la noche, el objetivo principal son las llaves de las viviendas para realizar posteriores "escruches".

Respecto a la procedencia de los detenidos, Ataide señaló que se trata de un patrón recurrente. "Esta tecnología se ha extendido con fuerza en Córdoba y los delincuentes suelen actuar fuera de su territorio, aprovechando contextos de mayor circulación de dinero o periodos previos a las fiestas", afirmó el funcionario. Aunque no se confirmó un vínculo formal con otras organizaciones, los investigadores destacan que la banda responde a un esquema profesionalizado que incluye cambios constantes de vestimenta, vehículos y patentes para evadir los controles.