Rigen dos alertas meteorológicas por tormentas en la ciudad de Santa Fe

Así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. Qué nos depara el pronóstico extendido para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

20 de diciembre 2025 · 08:17hs
José Busiemi/UNO Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente dos alertas por tormentas para los departamento La Capital, San Jerónimo y Garay en la provincia de Santa Fe. Para la mañana y la noche de este sábado informa un alerta amarillo: "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En tanto para la tarde se espera que se transforme en naranja: "El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 100 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Pronóstico extendido

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, buen tiempo y con una temperatura a las 8 de la mañana de 24.3º y se espera que la máxima alcance los 27º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son inestables y se mantiene la configuración de masas de aire en la región, donde predomina el ingreso de aire cálido a la misma. Con ello las condiciones deberían mantenerse inestables durante gran parte del fin de semana e incluso comienzo de la semana próxima, con posibles lluvias débiles y dispersas a moderadas, no descartándose algunos eventos algo más intensos e incluso algunas tormentas muy localizadas. En cuanto a las temperaturas, se espera que desciendan levemente durante dicho período, producto de las lluvias.

Domingo con cielo parcialmente cubierto a cubierto, con mejoramientos temporales y condiciones inestables a algo inestables con posibles lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 21° y suave ascenso de las máximas, 29°. Vientos leves predominando del sector este/noreste.

Para el lunes se espera cielo parcialmente cubierto a cubierto, con mejoramientos temporales, condiciones inestables a algo inestables con posibles lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 21° y suave descenso de las máximas, 25°. Vientos leves predominando del sector este/noreste, rotando por momentos al nor/noreste.

En tanto para el martes se espera una jornada con cielo parcialmente cubierto a cubierto, con tendencia a despejarse hacia la tarde/noche o la noche y con condiciones algo inestables con posibles lluvias débiles a moderadas durante las primeras horas del día. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 21° y ascenso de las máximas, 29°. Vientos leves con algunas ráfagas predominando del sector sur/suroeste, rotando por momentos al este/sureste.

alertas ciudad Santa Fe Servicio Meteorológico Nacional
Unión, atento: Saravia, ausente y "colgado" en Belgrano

Empleados de comercio: homologaron la paritaria y confirmaron los aumentos hasta abril de 2026

Gripe H3N2: cuáles son los síntomas más frecuentes de la influenza A

Unión, atento: Saravia, ausente y "colgado" en Belgrano

Empleados de comercio: homologaron la paritaria y confirmaron los aumentos hasta abril de 2026

Gripe H3N2: cuáles son los síntomas más frecuentes de la influenza A

Alarma por el endeudamiento: la morosidad de las familias se triplicó en 15 años

Platense y Estudiantes de La Plata van por la gloria en el Trofeo de Campeones

Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

Unión entra en la recta final para renovar plateas 2026

Unión mira de reojo el futuro de Zenón y espera que el mercado vuelva a moverse

Franco Colapinto, en Argentina antes de la temporada 2026 de Formula 1: "Todo es para positivo"

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio