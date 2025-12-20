Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Platense y Estudiantes de La Plata van por la gloria en el Trofeo de Campeones

Ambos equipos se ganaron el derecho a participar de esta final por sus respectivos títulos en el Torneo Apertura y Clausura, respectivamente.

Ovación

Por Ovación

20 de diciembre 2025 · 09:17hs
Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado en un encuentro que definirá al nuevo ganador del Trofeo de Campeones que, además, otorga la clasificación a varias finales.

El partido, que está programado para las 18, se llevará a cabo en el Estadio Único de San Nicolás y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Pablo Dóvalo.

Platense se ganó el derecho a participar de esta final por su histórica consagración en el Torneo Apertura, donde dio una de las grandes sorpresas de las últimas décadas en el fútbol argentino. En dicha competición, eliminó de manera consecutiva y en condición de visitante a Racing, River y San Lorenzo, mientras que en la final derrotó a Huracán.

Estudiantes, por su parte, llega en un momento inmejorable tras ganar el Torneo Clausura en una definición apasionante donde le ganó a Racing en penales luego de igualar 1-1 en los 120 minutos. Este título también le permitió al “Pincha” clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Esta será la sexta edición del Trofeo de Campeones, que se disputó por primera vez en el 2019 y que ya tuvo como campeones a Racing y a River en dos ocasiones (2019 y 2022 la “Academia” y 2021 y 2023 el "Millonario), además de Estudiantes, que el año pasado goleó 3-0 a Vélez para ganar este torneo por primera vez en su historia.

En las ediciones anteriores, el Trofeo de Campeones enfrentaba al ganador de la Liga Profesional con el de la Copa de la Liga, aunque a partir de este año se medirán los ganadores del Torneo Apertura y Clausura debido a los cambios que hubo en el fútbol argentino.

El ganador del Trofeo de Campeones no solo sumará una estrella, sino que también tendrá el derecho a participar de la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina e, incluso, podría disputar también la Recopa de Campeones.

Los detalles del partido

  • Trofeo de Campeones
  • Platense - Estudiantes de La Plata
  • Estadio: Único de San Nicolás
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Pablo Dóvalo
  • Hora: 18. TV: ESPN Premium y TNT Sports

Probables formaciones:

Platense: Andrés Desábato; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Zapiola; Agustín Lotti, Santiago Toloza. DT: Walter Zunino.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Estudiantes Platense Trofeo de Campeones
