Violento choque entre un auto y una moto en avenida General Paz: tres personas fueron hospitalizadas

El accidente ocurrió este domingo, alrededor de las 5 de la madrugada, frente a la plaza Vucetich. Los ocupantes de la motocicleta circulaban sin casco y uno de ellos sufrió una fractura expuesta. Todos los heridos fueron trasladados al Hospital Cullen.

Violento choque: tres personas fueron hospitalizadas tras un siniestro vial entre un auto y una moto en la Av. General Paz.

Un violento siniestro vial se produjo este domingo por la madrugada sobre avenida General Paz, entre Santiago Derqui y J. M. Zuviría, frente a la plaza Vucetich, en la ciudad de Santa Fe.

El choque involucró a un Volkswagen Suran y una motocicleta Honda Tornado que, por causas que son materia de investigación, colisionaron cuando el rodado menor circulaba en sentido sur.

Producto del fuerte impacto, la motocicleta terminó incrustada contra el lateral izquierdo del automóvil, que sufrió importantes daños materiales. Entre las consecuencias se registraron la activación de los airbags, la rotura del sistema de dirección, el estallido de uno de los neumáticos y severas abolladuras en la carrocería.

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Tres heridos

Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas al Hospital José María Cullen.

El conductor del automóvil fue derivado de manera preventiva y, según las primeras informaciones, se encontraba en buen estado general.

En tanto, los dos ocupantes de la motocicleta, de 25 y 18 años, circulaban sin casco al momento del accidente. Uno de ellos sufrió una fractura expuesta y fue quien presentó las lesiones de mayor gravedad, mientras que el otro también recibió asistencia médica por las heridas sufridas.

Operativo y tránsito interrumpido

Tras el siniestro, personal policial, agentes de tránsito y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y preservar la escena.

La circulación sobre avenida General Paz permaneció interrumpida durante varias horas mientras se realizaban las pericias correspondientes, se retiraban los vehículos involucrados y se efectuaban tareas de limpieza sobre la calzada.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Justicia, que busca establecer la mecánica del accidente y las responsabilidades de los involucrados.