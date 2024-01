Tener un auto, un lujo en Santa Fe: con los últimos aumentos, cuánto cuesta mantener un vehículo en condiciones

Entre los gastos de seguro, patente, combustible y cochera (si no hay un lugar propio para guardarlo) los costos suman un promedio unos $170.000 por mes para un auto de gama media, mas bien pequeño. Esto sin tener en cuenta gastos de mantenimiento extraordinarios o periódicos, como ser cambio de neumáticos, service o pago de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

Profundizando sobre el tema en agenda relativo al costo del combustible, con los últimos aumentos en las pizarras de la ciudad y un costo del litro de nafta Súper posicionado en $806 en las estaciones YPF, el costo de llenar un tanque de 50 litros es de $40.300, mientras que en el caso de la nafta Infinia (a $969 el litro) el costo del tanque lleno es de $48.450.

Realizando una estimación de dos tanques completos utilizados a lo largo del mes, el monto que se destina mensualmente solo a cargar combustible por mes en Santa Fe supera los $80.000 en el caso de nafta Súper. Llenando el tanque con nafta Infinia el costo asciende a casi $100.000.

A esto se le suman los gastos mensuales del seguro del automóvil más la inversión bimestral de la patente única vehicular valuada en unos $35.000 en este caso ($17.500 por mes). En el caso del seguro, una póliza sin cobertura total dando respuesta a siniestros de responsabilidad civil, resguardo ante terceros, robo y destrucción total y/o parcial, el monto a pagar por mes ronda los $30.000.

En el caso de ser necesario el alquiler de una cochera particular en Santa Fe, el costo de dicho alquiler mensual en zona céntrica de la ciudad cuesta unos $24.000, lo cual debe añadirse como gasto adicional de todos los meses. Otra cuestión pasa por el cálculo de un lavado mensual al que se puede optar en caso de no realizar el trabajo en el domicilio particular, el cual tiene un costo que ronda los $5.000 en los lavaderos de la ciudad.

Service y RTO, por las nubes

Ahondando en los gastos periódicos no habituales, cabe señalar que actualmente en Santa Fe la RTO para un automóvil particular cuesta $21.000. En caso de que los neumáticos hayan cumplido su vida útil y sea necesario un recambio, una cubierta nueva cuesta entre 170.000 y 250.000 pesos dependiendo la marca y el modelo.

En cuanto al service del auto, realizado generalmente cada 10.000 kilómetros de uso, el trabajo con cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire y habitáculo, filtro de combustible, líquido refrigerante ronda los 100.000 pesos para un auto pequeño de gama media. Esto en el caso de que sea un lubricentro no oficial, puesto que en el caso de optar por el trabajo realizado en la concesionaria oficial en donde se vendió el automóvil el costo es notoriamente más caro.