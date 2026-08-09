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Escándalo en plena misa en Recreo: un hombre irrumpió a los gritos, increpó a los fieles y terminó detenido

El hombre había protagonizado otros episodios durante los últimos días, entre ellos una presunta amenaza con una garrafa frente al edificio municipal y un acampe en la plaza principal. Este domingo ingresó a la parroquia San Miguel Arcángel durante la misa, increpó a fieles y quedó detenido tras la intervención policial. La Municipalidad de Recreo presentó una denuncia y la Fiscalía investiga lo ocurrido.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

9 de agosto 2026 · 20:46hs
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Un hombre fue demorado tras irrumpir en una misa en Recreo

Un hombre fue demorado tras irrumpir en una misa en Recreo, alterando el orden con gritos y botellas.

Un momento de tensión se vivió este domingo por la mañana en la parroquia San Miguel Arcángel de Recreo, cuando un hombre ingresó al templo durante la misa dominical con botellas en sus manos y comenzó a gritar e increpar a algunas de las personas que se encontraban en el lugar.

La situación generó preocupación entre los fieles y vecinos presentes. Ante lo ocurrido, algunas personas se dirigieron hasta una dependencia policial para solicitar la intervención de los efectivos.

Mientras aguardaban la llegada de la Policía, otras personas lograron reducir al hombre. Según relataron testigos, durante el episodio también se habrían producido daños en el edificio parroquial.

Finalmente, efectivos policiales arribaron al lugar y trasladaron al hombre hasta la comisaría, donde quedó a disposición de la Fiscalía. Será el Ministerio Público de la Acusación el encargado de determinar las medidas correspondientes y avanzar con la investigación de lo sucedido.

Durante la madrugada previa, además, se habrían registrado pintadas en las puertas principales y en placas históricas de la parroquia. Estas circunstancias también serán investigadas para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

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Una serie de episodios que preocupa a los vecinos

El episodio registrado en la parroquia se suma a otras situaciones que, según vecinos y autoridades locales, se produjeron durante los últimos días y que generaron preocupación en distintos sectores de Recreo.

El viernes, el mismo hombre habría protagonizado un incidente frente al edificio municipal. De acuerdo con la información aportada por autoridades locales, en esa oportunidad habría amenazado con utilizar una garrafa para provocar un incendio.

Al día siguiente, el sábado, instaló un acampe en la plaza principal de Recreo. Según los testimonios recogidos, efectivos policiales y agentes de la Guardia Urbana se acercaron para explicarle que no correspondía permanecer en ese lugar en esas condiciones. Sin embargo, el hombre habría continuado allí.

A estos episodios se sumaron expresiones de preocupación de vecinas que, a través de las redes sociales, manifestaron haber recibido presuntos insultos o expresiones intimidatorias por parte del hombre mientras transitaban por distintos sectores de la ciudad.

La denuncia de la Municipalidad

Ante la sucesión de episodios, desde la Municipalidad de Recreo confirmaron que el intendente presentó una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

Según explicaron desde el Ejecutivo local, la presentación se realizó a partir de la preocupación generada por las distintas situaciones denunciadas y ante la necesidad de prevenir posibles hechos que puedan afectar la integridad de vecinos y vecinas.

Desde el Municipio también señalaron que los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de que las autoridades provinciales conozcan la situación y puedan intervenir dentro de sus competencias.

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Una situación que se extendía desde hace meses

De acuerdo con información aportada por autoridades locales, el hombre llevaría aproximadamente tres meses permaneciendo en un espacio público ubicado frente al cementerio de Recreo.

Tras la tormenta registrada el jueves, habría abandonado ese lugar y se trasladó hacia distintos sectores del centro de la ciudad. A partir de entonces se sucedieron los episodios que generaron preocupación entre vecinos, comerciantes y autoridades.

La situación planteada también expone la complejidad de abordar casos que involucran permanencia prolongada en espacios públicos y reclamos vinculados con las condiciones habitacionales, además de las situaciones de convivencia que puedan derivarse de ellos.

El pedido

Según la información aportada, el principal pedido que realizaría el hombre sería acceder a una vivienda.

Además, contaría con una pensión vinculada con su condición de extrabajador de la administración pública provincial.

Mientras tanto, permanece alojado en una dependencia policial a disposición de la Fiscalía. La investigación deberá determinar qué ocurrió en cada uno de los episodios denunciados, establecer si existieron delitos y definir las medidas que correspondan.

Recreo misa hombre
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