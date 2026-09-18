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Tiempo en Santa Fe: sube la temperatura y anticipan cambios e inestabilidad para el domingo

Santa Fe tendrá un viernes fresco y estable, con una máxima de 25°. Las temperaturas subirán durante el fin de semana y llegarán a 28° el domingo, cuando podrían aparecer lluvias aisladas. El lunes se espera un marcado descenso térmico

18 de septiembre 2026 · 07:48hs
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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

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El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada algo nublada, fresca y con una temperatura de 16.2º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 25°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, si bien se mantienen todavía las condiciones estables, las masas de aire comienzan a configurarse de manera de permitir que el sistema tienda a inestabilizarse a lo largo de los próximos días, previo al ingreso del nuevo sistema frío que debería arribar a la región hacía últimas horas del domingo o primeras del lunes. Esta situación, genera que si bien la jornada de hoy comienza despejada, la nubosidad debería ir en aumento acompañando una gradual pérdida de estabilidad y tendencia en suave ascenso de las temperaturas. A priori no se esperan lluvias durante la jornada.

Sábado con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos y condiciones estables a algo inestables. Temperaturas en gradual ascenso, sobre todo las mínimas, 15º y una máxima 26º. Vientos leves del sector nor/noreste, rotando al este/noreste e incrementando su intensidad por momentos.

En tanto para el domingo se espera cielo mayormente despejado, con nubosidad variable en aumento hacia la tarde y la noche y con condiciones algo inestables a inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 14º y suave ascenso de las máximas, 28º. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste, luego cambiando a moderados o regulares del sur/sureste.

Por último, lunes con cielo nublado a parcialmente nublado con condiciones algo inestables a relativamente estables y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas, aunque las mismas se mantienen bajas. Temperaturas en gradual descenso: mínima 11º y máxima 23º. Vientos moderados predominando del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

Santa Fe tiempo Temperaturas inestabilidad
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