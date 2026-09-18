Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 18 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este viernes 18 de septiembre en SANTA FE

- avenida General Paz, Obispo Príncipe, Antonia Godoy y Pedro de Vega

Despeje de Electroductos

- avenida Facundo Zuviría, Mariano Comas, Saavedra y Pasaje Irala

Mantenimiento de Subestación

- avenida Freyre, Francia, Hipólito Irigoyen y Tucumán

Maniobras de reconfiguración

• 9 a 13:

- avenida Peñaloza, Lavaisse, Pasaje Santa Fe y Ruperto Godoy

Reemplazo de Conductores

- Por calle Velocidad y Resistencia, entre RN 168 y Las Talas

Reformas en Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

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