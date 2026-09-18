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Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 18 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

18 de septiembre 2026 · 07:01hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 18 de septiembre en SANTA FE

• 8 a 12:

- avenida General Paz, Obispo Príncipe, Antonia Godoy y Pedro de Vega

Despeje de Electroductos

- avenida Facundo Zuviría, Mariano Comas, Saavedra y Pasaje Irala

Mantenimiento de Subestación

- avenida Freyre, Francia, Hipólito Irigoyen y Tucumán

Maniobras de reconfiguración

• 9 a 13:

- avenida Peñaloza, Lavaisse, Pasaje Santa Fe y Ruperto Godoy

Reemplazo de Conductores

- Por calle Velocidad y Resistencia, entre RN 168 y Las Talas

Reformas en Subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe
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