La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 18 de septiembre en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 18 de septiembre en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
18 de septiembre 2026 · 07:01hs
• 8 a 12:
- avenida General Paz, Obispo Príncipe, Antonia Godoy y Pedro de Vega
Despeje de Electroductos
- avenida Facundo Zuviría, Mariano Comas, Saavedra y Pasaje Irala
Mantenimiento de Subestación
- avenida Freyre, Francia, Hipólito Irigoyen y Tucumán
Maniobras de reconfiguración
• 9 a 13:
- avenida Peñaloza, Lavaisse, Pasaje Santa Fe y Ruperto Godoy
Reemplazo de Conductores
- Por calle Velocidad y Resistencia, entre RN 168 y Las Talas
Reformas en Subestación
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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