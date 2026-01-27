Todos quieren casarse en la Casa del Brigadier López: no hay más turnos para contraer matrimonio el 14 de febrero en ese lugar histórico

El Registro Civil confirmó que ya no quedan turnos disponibles para contraer matrimonio el día de los Enamorados en los espacios emblemáticos dispuestos para estas celebraciones. Lo mismo sucedió en Rosario

El Registro Civil de la provincia de Santa Fe agotó en tiempo récord todos los turnos disponibles para casarse el próximo 14 de febrero , Día de los Enamorados, tanto en la ciudad capital como en Rosario y otras localidades que participan del programa provincial “Casate con tu ciudad como testigo” .

La confirmación fue realizada por Sergio Duarte , titular del Registro Civil de Santa Fe , quien detalló que los turnos se habilitaron hace apenas dos semanas mediante inscripción web y se completaron en un solo fin de semana . “La verdad que nos sorprendió gratamente la respuesta de la ciudadanía”, señaló el funcionario.

casamiento

Alta demanda en toda la provincia

Según explicó Duarte, se agotaron rápidamente los cupos en Santa Fe, Rosario, Roldán y San Lorenzo, ciudades que adhieren a esta iniciativa que propone celebrar matrimonios en espacios públicos y emblemáticos.

En el caso de la ciudad de Santa Fe, se habían dispuesto 20 turnos especiales, mientras que en el conjunto de las localidades participantes se celebrarán cerca de 100 matrimonios en una sola jornada. “Es un número muy significativo si tenemos en cuenta que en toda la provincia se registran entre 8.500 y 9.000 matrimonios por año”, destacó.

Casamientos en lugares emblemáticos

Uno de los principales atractivos del programa es la posibilidad de casarse en escenarios con fuerte valor simbólico y estético. En esta edición, los matrimonios se realizarán en:

Casa del Brigadier (Santa Fe)

Museo Histórico (San Lorenzo)

El Rosedal (Rosario)

Un espacio público especialmente acondicionado (Roldán)

Duarte remarcó que estos espacios son muy elegidos por las parejas, no solo por el entorno, sino también por el significado que tienen para cada ciudad.

El matrimonio, lejos de ser una moda

El titular del Registro Civil aclaró que el interés por casarse se mantiene estable desde hace años y descartó que se trate de una moda pasajera. “Las estadísticas no muestran cambios bruscos. Todos los años se casan entre 8.500 y 9.000 parejas en Santa Fe”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que este tipo de propuestas especiales ayudan a renovar el interés y a acercar el Registro Civil a la comunidad, ofreciendo alternativas más accesibles y atractivas.

Otro punto clave del programa es el costo económico. Mientras que un casamiento en un espacio privado con juez tiene actualmente un valor cercano a los 325 mil pesos, casarse el 14 de febrero en estos espacios públicos tendrá el mismo costo que un trámite regular en el Registro Civil: 3.600 pesos. “Ese es uno de los aspectos más valorados por las parejas”, subrayó Duarte.

Nuevas fechas en la Casa de la Cultura

Finalmente, el funcionario adelantó que a partir de marzo volverán los matrimonios en la Casa de la Cultura de Santa Fe, que se realizarán todos los últimos viernes de cada mes. Se trata de otro espacio muy demandado, cuyos turnos también suelen agotarse rápidamente.

