Golpe al narcotráfico: ocho detenidos en 19 allanamientos en Santa Fe y Buenos Aires

Durante los procedimientos, secuestraron más de tres kilos de cocaína, casi 28 millones de pesos, cinco armas de fuego, nueve vehículos y 36 teléfonos celulares.

Este martes y durante la madrugada de este miércoles, se conocieron los resultados de 19 allanamientos realizados por efectivos de la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo del Litoral de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Los procedimientos se llevaron a cabo en Rosario, Granadero Baigorria, Ibarlucea y Casilda, en la provincia de Santa Fe, y en Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Los operativos se enmarcan en una investigación encabezada por la Oficina de Narcocriminalidad, Área de Casos Complejos, de la Unidad Fiscal Rosario del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF).

Aprehendidos

Ocho personas quedaron detenidas en carácter de comunicadas. Entre ellas se encuentra Arnaldo Andrés Vivas, alias «Junior», junto con otras siete personas identificadas por sus iniciales: R. D. S., W. F., V. Y., K. L. V., K. A. V., I. D. A. y S. T.

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Elementos probatorios incriminantes

Durante los 19 allanamientos, los efectivos secuestraron 3.126 gramos de cocaína, parte de ellos distribuidos en 2.555 dosis, y otros 585 gramos de marihuana. Además, incautaron $27.829.900 y 600 dólares estadounidenses.

El procedimiento también permitió el secuestro de cinco armas de fuego: un revólver sin marca y sin municiones, un revólver Taurus calibre .357, dos pistolas Bersa TPR9 calibre 9 milímetros —una de ellas con cargador— y una pistola Bersa BP9CC del mismo calibre. Junto a las armas encontraron 55 municiones: 29 de calibre 9 milímetros, 23 de calibre .22 y tres de calibre .357.

En cuanto a los vehículos, fueron incautados siete automóviles y camionetas: un Mercedes-Benz C250, dos Fiat Cronos, una Ford Ranger Raptor, un Peugeot 207, una Nissan Frontier y un Suzuki Fun. También secuestraron dos motocicletas Honda Wave sin chapa patente colocada.

La lista de elementos incautados se completa con 36 teléfonos celulares, seis balanzas de precisión, dos equipos de grabación de video DVR, una máquina para contar billetes y documentación considerada de interés para la investigación.

Los antecedentes

La investigación se inició el 13 de diciembre de 2024, a partir de un parte preventivo presentado por la propia Unidad Operacional de la PSA que llevó adelante los procedimientos.

A lo largo de las tareas investigativas, los agentes detectaron la presunta existencia de una organización criminal cuyo principal referente sería Arnaldo Andrés Vivas. Según la hipótesis de los investigadores, el grupo obtenía estupefacientes a través de personas radicadas en la provincia de Buenos Aires que cuentan con antecedentes por narcotráfico.

Posteriormente, la droga era distribuida para abastecer distintos puntos de venta en Rosario, principalmente en el sector conocido como Vía Honda, una zona en la que la PSA ya había intervenido en el marco del Plan Bandera.

Nota en una escuela rosarina

El nombre de Arnaldo Andrés Vivas ya había tomado estado público luego de aparecer en una nota intimidatoria encontrada en una escuela de Rosario, en la que se lo señalaba por presunta venta de drogas.

La investigación continúa en curso e incluye diez líneas telefónicas intervenidas de manera directa, análisis del tráfico de datos, tareas de campo y coordinación permanente con el Ministerio Público Fiscal (MPF). Estas medidas buscan profundizar las pruebas y determinar el alcance de la presunta organización criminal.

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Comercio de estupefacientes

Una vez finalizados los procedimientos, la PSA informó los resultados a la Jefatura de la Unidad Operacional de Control del Narcotráfico y el Delito Complejo del Litoral. Desde allí, las novedades fueron comunicadas al Área de Casos Complejos de la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo de Franco Benetti, bajo la conducción del fiscal Matías Scilabra.

Las ocho personas detenidas en carácter de comunicadas son investigadas como presuntas integrantes de la organización criminal, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 de Estupefacientes. La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Aclaración

La identidad de Arnaldo Andrés Vivas se publica debido a que registra una condena judicial en una causa anterior. La sentencia constituye un acto público del Poder Judicial y, por ese motivo, se considera que su identidad ya no está alcanzada por la reserva que rige para las personas amparadas por el principio de inocencia.

En cambio, los otros siete detenidos, que permanecen investigados en esta causa y cuya responsabilidad penal todavía no fue determinada, son identificados únicamente por sus iniciales, en resguardo de su identidad y del principio de presunción de inocencia.