IOSFA cerrará su farmacia en Santa Fe y 25 trabajadores temen perder sus empleos

El cierre de la dependencia local ubicada en San Jerónimo al 2400 genera incertidumbre laboral y preocupación por la atención de los afiliados. Los empleados denuncian que hace más de 20 días no reciben medicamentos y reclaman respuestas sobre el futuro del servicio.

El cierre de las farmacias propias del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) profundizó la incertidumbre entre los trabajadores y los afiliados. En Santa Fe , la preocupación se concentra en la continuidad de los puestos laborales y en cómo se garantizará el acceso a los medicamentos una vez que se concrete la medida.

La disposición alcanza a 31 farmacias propias en distintos puntos del país , incluida la que funciona en San Jerónimo al 2400, donde también se encuentra la delegación Santa Fe Norte. Según explicó Jonatan Gutiérrez, trabajador de la obra social, hace aproximadamente un mes recibieron una notificación oficial sobre el cierre, pero todavía no obtuvieron precisiones sobre los pasos siguientes.

“La farmacia corre con este tipo de suerte; hace unos 30 días nos llegaron notificaciones oficiales —que es lo que le está faltando a todo el resto— de su cierre definitivo”, señaló Gutiérrez.

LEER MÁS: Éxodo del sistema privado: las obras sociales perdieron un millón de afiliados y se satura la atención pública

25 trabajadores de Santa Fe, sin certezas sobre su futuro

En la capital provincial, la preocupación alcanza a 25 trabajadores de la farmacia y de la delegación, con distintas modalidades de contratación y casos de más de 20 años de antigüedad.

“Hay contratos de planta permanente, contratos de locación, pero en definitiva no hay una certeza de qué va a pasar. Si se cierra el espacio físico, ¿qué va a pasar con nosotros? Y es lo que nos preguntamos y no tenemos respuesta”, planteó Gutiérrez.

La incertidumbre también alcanza a otras dependencias de la provincia. Además de la farmacia de Santa Fe, IOSFA cuenta con oficinas en Rosario y Reconquista. Según el trabajador, el centro de facturación de Rosario podría cerrar, aunque aclaró que no existe una confirmación oficial sobre esa posibilidad.

Preocupación por el acceso a los medicamentos

Los trabajadores advierten que el cierre no solo pone en discusión la continuidad de los empleos, sino también la atención de los afiliados que dependen de la obra social para acceder a tratamientos y medicamentos.

“Nosotros trabajamos por y para el afiliado, y estamos hablando de salud. No es tan fácil cerrar las puertas, bajar una persiana y que el afiliado resuelva su situación como puede”, sostuvo Gutiérrez.

Entre las situaciones que generan mayor preocupación mencionó las de pacientes oncológicos, personas inmunodependientes y afiliados con discapacidad u otras patologías que requieren medicación permanente.

El trabajador también describió las dificultades que enfrentan algunos pacientes para conseguir sus tratamientos y trasladarse hasta distintos puntos de la región para retirar los medicamentos. “Un afiliado de Arroyo Leyes tiene que ir hasta Santo Tomé, hasta Guadalupe. Y estamos hablando de personas que tienen una patología, una enfermedad, y se complejiza todo mucho más”, afirmó.

LEER MÁS: Santa Fe cuestionó el recorte del programa nacional Remediar: "El Estado tiene que garantizar los medicamentos"

Más de 20 días sin recibir medicamentos

A la incertidumbre por el cierre se suma la falta de reposición de mercadería. Gutiérrez indicó que la farmacia santafesina lleva más de 20 días sin recibir medicamentos y que actualmente atraviesa un cierre temporal para realizar tareas de balance e inventario.

“Hace más de 20 días que no reciben medicación de ningún tipo. Ni siquiera la medicación básica, una aspirina. No podés continuar abriendo un negocio sin mercadería”, expresó.

La situación se produce en medio de la reorganización del sistema de cobertura sanitaria. De acuerdo con la información administrativa difundida, el cierre de las farmacias propias está vinculado con la falta de solicitudes para transferir esos establecimientos a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y con la próxima liquidación de IOSFA.

Reclaman respuestas sobre los puestos laborales y la atención

Frente a la falta de definiciones, los trabajadores realizaron una convocatoria para visibilizar el conflicto y reclamar garantías tanto para sus puestos laborales como para la atención de los afiliados. La actividad incluyó un abrazo simbólico a la farmacia, con acompañamiento de representantes gremiales.

“Lo que necesitamos es respuesta para poder seguir, para poder informar, para saber si tenemos que buscar trabajo, si mañana estamos en la calle o si esto va a continuar”, resumió Gutiérrez.

Mientras se evalúan nuevas acciones gremiales, los empleados esperan precisiones sobre el cronograma de cierre, el destino del personal y las alternativas previstas para garantizar el acceso a los medicamentos.