Tragedia en un campo del departamento Castellanos: murieron 18 vaquillonas por posible empaste tras ser perseguidas por perros

Los animales, de unos 350 kilos y raza Holando Argentino, habrían sido corridos por perros y terminaron dentro de un potrero con alfalfa nueva. El productor denunció además que los boyeros eléctricos estaban cortados y no hay responsables identificados.

Un establecimiento rural de Galisteo , en el departamento Castellanos, registró la muerte de 18 vaquillonas de aproximadamente 350 kilos cada una . El productor denunció el episodio y relató que los animales habrían sido corridos por perros hasta ingresar a un potrero donde había alfalfa nueva.

Las vaquillonas eran de raza Holando Argentino y, según el relato del propietario, tras consumir la pastura comenzaron a morir. El hecho generó una importante pérdida económica para el establecimiento y quedó bajo investigación.

Los animales habrían sido corridos por perros

De acuerdo con la denuncia, los animales se encontraban en un sector del establecimiento cuando unos perros los habrían corrido. En medio de la corrida, las vaquillonas ingresaron a un lote que tenía alfalfa nueva.

Al llegar al campo, el productor encontró varios animales muertos dentro de la parcela. Durante la recorrida también constató que los boyeros eléctricos estaban cortados, una circunstancia que habría facilitado el ingreso del rodeo al potrero.

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El productor sostuvo que las vaquillonas consumieron la alfalfa y posteriormente murieron. En su presentación vinculó la mortandad con un posible cuadro de empaste, un trastorno que puede afectar al ganado luego del consumo de determinadas pasturas, entre ellas la alfalfa, bajo determinadas condiciones.

Sin embargo, esta hipótesis forma parte del relato aportado por el productor y deberá determinarse en el marco de las actuaciones.

La denuncia llegó a la Fiscalía de Rafaela

El propietario también manifestó que desconoce quién sería el dueño de los perros que habrían provocado la corrida de los animales.

Tras la denuncia, intervino personal policial, que se comunicó con el 0800 del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Desde el organismo se dispuso que las actuaciones fueran realizadas bajo protocolo policial y posteriormente remitidas a la Fiscalía N.º 5 de Rafaela.

El caso quedó registrado bajo la carátula “Omisión de custodia de animales”, contemplada en el artículo 98 del Código de Convivencia de Santa Fe. Esta figura establece obligaciones vinculadas con el resguardo y custodia de animales.

Por el momento, no hay personas identificadas como responsables. La investigación deberá establecer las circunstancias en las que las vaquillonas abandonaron el sector en el que se encontraban, cómo ingresaron al lote de alfalfa y qué ocurrió posteriormente.

Una pérdida importante para el productor

La muerte de las 18 vaquillonas, con un peso estimado de 350 kilos cada una, representa una pérdida significativa para el establecimiento ganadero.

Galisteo está ubicado en el departamento Castellanos, a unos 36 kilómetros de Rafaela. El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias del episodio y establecer si existió alguna responsabilidad vinculada con la custodia de los animales.