Operativo en la Ruta 1: cayó una banda de cazadores furtivos con armas de fuego, animales faenados y alcoholemia positiva

Durante un control a la altura del kilómetro 152, efectivos de la Guardia Provincial secuestraron escopetas, una carabina, carpinchos y un chancho salvaje dentro de una embarcación. El conductor del vehículo manejaba con 0,96 g/l de alcohol en sangre. Hay cuatro aprehendidos.

San Javier: cayeron cazadores furtivos armados y ebrios en un control de la Ruta Provincial 1.

Durante un operativo de control vehicular preventivo concretado sobre la Ruta Provincial N.º 1 , a la altura del kilómetro 152 en jurisdicción de San Javier, personal de la Dirección General Guardia Provincial (Unidad Operativa Regional 7) interceptó un vehículo que trasladaba a cazadores con armamento sin documentación y una importante cantidad de fauna silvestre de origen ilegal.

El procedimiento se desplegó pasadas las 21:30 horas, cuando los agentes del orden hicieron detener la marcha de un automóvil que remolcaba un tráiler con una embarcación.

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Al inspeccionar la lancha, los efectivos advirtieron a simple vista la presencia de tres armas de fuego. Al solicitar las acreditaciones y permisos exigidos por ley, los ocupantes admitieron no contar con la documentación requerida, procediéndose al secuestro inmediato del armamento y los insumos de caza.

Durante el operativo se retiraron de circulación armas sin numeración ni papeles, municiones y ejemplares de fauna protegida, además de sancionar una infracción grave a la seguridad vial.

Armamento, especies faenadas y alcoholemia positiva

El rastrillaje preventivo permitió incautar diversos elementos vinculados a la caza clandestina e infracciones a la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre:

Armamento y municiones: una escopeta calibre 20, una segunda escopeta del mismo calibre sin numeración visible y una carabina, acompañadas por 34 cartuchos de calibres 20 y 22.

Fauna silvestre secuestrada: dos carpinchos enteros, dos medias reses de carpincho y un ejemplar de chancho salvaje.

Insumos de faena: se incautaron cuchillos, conservadoras y elementos de corte utilizados para la actividad furtiva.

Contravención vial: al someter al conductor del automóvil al test de alcoholemia, el dispositivo arrojó un resultado sancionable de 0,96 g/l de alcohol en sangre, labrándose el acta correspondiente.