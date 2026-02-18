Este miércoles 18 de febrero, la ciudad de Santa Fe presenta múltiples cortes de tránsito, reducciones de calzada y desvíos de colectivos por trabajos de bacheo y obras viales en distintos puntos. Desde el municipio solicitaron a conductores y usuarios del transporte público circular con precaución y prever demoras.
Tránsito en Santa Fe: cortes, desvíos y reducción de calzada para este miércoles
Este miércoles habrá múltiples cortes de tránsito, reducciones de calzada y desvíos de colectivos por trabajos de bacheo en distintos barrios. Recomiendan circular con precaución y prever demoras.
Cortes de calles en Santa Fe
Los principales cortes programados son los siguientes:
- Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert (por 6 días).
- Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 8 días).
- Bv. Pellegrini entre 25 de Mayo y San Martín, mano al este (07:00 a 19:00).
- Pasaje Vigna entre Marcial Candioti y Necochea (7 días).
- Junín entre Rivadavia y Av. Freyre (07:00 a 19:00).
- San Jerónimo entre Santiago del Estero y Suipacha (07:00 a 19:00).
- 1° de Mayo entre Santiago del Estero y Suipacha (07:00 a 19:00).
Estas intervenciones forman parte de un plan de reparación y mantenimiento de la calzada, con trabajos intensivos durante la jornada.
Reducción de calzada en Alto Verde
Se realizan trabajos de bacheo integral en Demetrio Gómez, en el ingreso a Alto Verde, con circulación alternada. Se recomienda extrema precaución en la zona.
Desvíos de colectivos por obras y bacheo
Los desvíos en líneas de colectivos afectan distintos sectores de la ciudad:
Zona Tucumán (entre 25 de Mayo y Rivadavia)
- Línea 2 (ida): 25 de Mayo – Irigoyen Freyre – San Jerónimo – Salta – 1° de Mayo – Moreno, retomando luego su recorrido habitual.
1° de Mayo entre Santiago del Estero y Suipacha (12:00 a 19:00)
- Línea 1 (ida): 1° de Mayo – Santiago del Estero – San Jerónimo – Gob. Crespo – 1° de Mayo.
- Línea 15 (ida): 1° de Mayo – Santiago del Estero – San Jerónimo.
San Jerónimo entre Santiago del Estero y Suipacha (07:00 a 12:00)
- Líneas 4, 10 y 11 (ida): Av. Aristóbulo del Valle – Obispo Gelabert – San Jerónimo.
- Línea 13 (ida): Obispo Gelabert – 25 de Mayo – Gob. Crespo – San Jerónimo.
- Línea 18 (ida): Mariano Comas – 1° de Mayo – Santiago del Estero – San Jerónimo.
Intersección Gorostiaga y Alvear
- Línea 8 (vuelta): Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao.
- Línea 9 (vuelta): Llerena – Marcial Candioti.
Av. Aristóbulo del Valle entre Galicia y Zeballos (Acuerdo Capital)
- Línea 11 (vuelta): Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos.
Boneo y 1° de Mayo
- Línea 11 (ida): Obispo Boneo – Urquiza – Castelli.
Laureano Maradona (entre Guillermo Estévez Boero y 1er acceso RN 168)
- Líneas 2 (vuelta) y 9 (ida): Dr. Esteban Laureano Maradona – Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca – Guillermo Estévez Boero – L. F. Leloir – Luis Jiménez de Asúa – Dr. Esteban Laureano Maradona.