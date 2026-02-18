Uno Santa Fe | Santa Fe | tránsito

Tránsito en Santa Fe: cortes, desvíos y reducción de calzada para este miércoles

Este miércoles habrá múltiples cortes de tránsito, reducciones de calzada y desvíos de colectivos por trabajos de bacheo en distintos barrios. Recomiendan circular con precaución y prever demoras.

18 de febrero 2026 · 07:09hs
Trabajos de bacheo en la ciudad de Santa Fe

gentileza

Trabajos de bacheo en la ciudad de Santa Fe

Este miércoles 18 de febrero, la ciudad de Santa Fe presenta múltiples cortes de tránsito, reducciones de calzada y desvíos de colectivos por trabajos de bacheo y obras viales en distintos puntos. Desde el municipio solicitaron a conductores y usuarios del transporte público circular con precaución y prever demoras.

Cortes de calles en Santa Fe

Los principales cortes programados son los siguientes:

  • Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert (por 6 días).
  • Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 8 días).
  • Bv. Pellegrini entre 25 de Mayo y San Martín, mano al este (07:00 a 19:00).
  • Pasaje Vigna entre Marcial Candioti y Necochea (7 días).
  • Junín entre Rivadavia y Av. Freyre (07:00 a 19:00).
  • San Jerónimo entre Santiago del Estero y Suipacha (07:00 a 19:00).
  • 1° de Mayo entre Santiago del Estero y Suipacha (07:00 a 19:00).

Estas intervenciones forman parte de un plan de reparación y mantenimiento de la calzada, con trabajos intensivos durante la jornada.

Reducción de calzada en Alto Verde

Se realizan trabajos de bacheo integral en Demetrio Gómez, en el ingreso a Alto Verde, con circulación alternada. Se recomienda extrema precaución en la zona.

Desvíos de colectivos por obras y bacheo

Los desvíos en líneas de colectivos afectan distintos sectores de la ciudad:

Zona Tucumán (entre 25 de Mayo y Rivadavia)

  • Línea 2 (ida): 25 de Mayo – Irigoyen Freyre – San Jerónimo – Salta – 1° de Mayo – Moreno, retomando luego su recorrido habitual.

1° de Mayo entre Santiago del Estero y Suipacha (12:00 a 19:00)

  • Línea 1 (ida): 1° de Mayo – Santiago del Estero – San Jerónimo – Gob. Crespo – 1° de Mayo.
  • Línea 15 (ida): 1° de Mayo – Santiago del Estero – San Jerónimo.

San Jerónimo entre Santiago del Estero y Suipacha (07:00 a 12:00)

  • Líneas 4, 10 y 11 (ida): Av. Aristóbulo del Valle – Obispo Gelabert – San Jerónimo.
  • Línea 13 (ida): Obispo Gelabert – 25 de Mayo – Gob. Crespo – San Jerónimo.
  • Línea 18 (ida): Mariano Comas – 1° de Mayo – Santiago del Estero – San Jerónimo.

Intersección Gorostiaga y Alvear

  • Línea 8 (vuelta): Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao.
  • Línea 9 (vuelta): Llerena – Marcial Candioti.

Av. Aristóbulo del Valle entre Galicia y Zeballos (Acuerdo Capital)

  • Línea 11 (vuelta): Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos.

Boneo y 1° de Mayo

  • Línea 11 (ida): Obispo Boneo – Urquiza – Castelli.

Laureano Maradona (entre Guillermo Estévez Boero y 1er acceso RN 168)

  • Líneas 2 (vuelta) y 9 (ida): Dr. Esteban Laureano Maradona – Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca – Guillermo Estévez Boero – L. F. Leloir – Luis Jiménez de Asúa – Dr. Esteban Laureano Maradona.
tránsito cortes desvíos
