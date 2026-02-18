Tránsito en Santa Fe: cortes, desvíos y reducción de calzada para este miércoles

Este miércoles habrá múltiples cortes de tránsito, reducciones de calzada y desvíos de colectivos por trabajos de bacheo en distintos barrios. Recomiendan circular con precaución y prever demoras.

Trabajos de bacheo en la ciudad de Santa Fe

Este miércoles 18 de febrero , la ciudad de Santa Fe presenta múltiples cortes de tránsito , reducciones de calzada y desvíos de colectivos por trabajos de bacheo y obras viales en distintos puntos. Desde el municipio solicitaron a conductores y usuarios del transporte público circular con precaución y prever demoras.

Los principales cortes programados son los siguientes:

Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert (por 6 días).

entre y Obispo Gelabert (por 6 días). Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 8 días).

entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 8 días). Bv. Pellegrini entre 25 de Mayo y San Martín, mano al este (07:00 a 19:00).

entre 25 de Mayo y San Martín, mano al este (07:00 a 19:00). Pasaje Vigna entre Marcial Candioti y Necochea (7 días).

Junín entre Rivadavia y Av. Freyre (07:00 a 19:00).

San Jerónimo entre Santiago del Estero y Suipacha (07:00 a 19:00).

1° de Mayo entre Santiago del Estero y Suipacha (07:00 a 19:00).

Estas intervenciones forman parte de un plan de reparación y mantenimiento de la calzada, con trabajos intensivos durante la jornada.

Reducción de calzada en Alto Verde

Se realizan trabajos de bacheo integral en Demetrio Gómez, en el ingreso a Alto Verde, con circulación alternada. Se recomienda extrema precaución en la zona.

Desvíos de colectivos por obras y bacheo

Los desvíos en líneas de colectivos afectan distintos sectores de la ciudad:

Zona Tucumán (entre 25 de Mayo y Rivadavia)

Línea 2 (ida): 25 de Mayo – Irigoyen Freyre – San Jerónimo – Salta – 1° de Mayo – Moreno, retomando luego su recorrido habitual.

1° de Mayo entre Santiago del Estero y Suipacha (12:00 a 19:00)

Línea 1 (ida) : 1° de Mayo – Santiago del Estero – San Jerónimo – Gob. Crespo – 1° de Mayo.

: 1° de Mayo – Santiago del Estero – San Jerónimo – Gob. Crespo – 1° de Mayo. Línea 15 (ida): 1° de Mayo – Santiago del Estero – San Jerónimo.

San Jerónimo entre Santiago del Estero y Suipacha (07:00 a 12:00)

Líneas 4, 10 y 11 (ida) : Av. Aristóbulo del Valle – Obispo Gelabert – San Jerónimo.

: Av. Aristóbulo del Valle – Obispo Gelabert – San Jerónimo. Línea 13 (ida) : Obispo Gelabert – 25 de Mayo – Gob. Crespo – San Jerónimo.

: Obispo Gelabert – 25 de Mayo – Gob. Crespo – San Jerónimo. Línea 18 (ida): Mariano Comas – 1° de Mayo – Santiago del Estero – San Jerónimo.

Intersección Gorostiaga y Alvear

Línea 8 (vuelta) : Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao.

: Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao. Línea 9 (vuelta): Llerena – Marcial Candioti.

Av. Aristóbulo del Valle entre Galicia y Zeballos (Acuerdo Capital)

Línea 11 (vuelta): Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos.

Boneo y 1° de Mayo

Línea 11 (ida): Obispo Boneo – Urquiza – Castelli.

Laureano Maradona (entre Guillermo Estévez Boero y 1er acceso RN 168)