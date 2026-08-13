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Transporte: la UTA acató la conciliación obligatoria y este viernes habrá colectivos en la ciudad de Santa Fe

El Gobierno nacional dictó este miércoles la conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la UTA y las cámaras empresarias del transporte. El gremio acató la medida y dejó sin efecto el paro de 24 horas que estaba previsto para este viernes en todo el país.

13 de agosto 2026 · 18:22hs
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Transporte: la UTA acató la conciliación obligatoria y este viernes habrá colectivos en la ciudad de Santa Fe

José Busiemi

Transporte: la UTA acató la conciliación obligatoria y este viernes habrá colectivos en la ciudad de Santa Fe

El paro de colectivos que iba a arrancar a la medianoche de este viernes 14 de agosto quedó sin efecto. La Secretaría de Trabajo de la Nación dispuso la conciliación obligatoria en el conflicto que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantiene con las cámaras empresarias del sector, y el gremio acató la decisión.

Así, el servicio de colectivos funcionará con normalidad este viernes tanto en los recorridos urbanos como interurbanos, en Santa Fe y en el resto de las jurisdicciones del interior que iban a verse afectadas por la medida.

LEER MÁS: Paro de colectivos: qué pasó con la medida de UTA y cómo funcionará el transporte este viernes en Santa Fe

El reclamo de fondo: la brecha salarial con el AMBA

La UTA había anunciado un paro de 24 horas para los choferes de corta y media distancia del interior del país, en reclamo de una recomposición salarial. El eje del conflicto pasa por la diferencia de haberes entre los trabajadores del interior y los del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): el gremio exige que los choferes de las provincias reciban el mismo incremento que ya fue acordado para sus pares del AMBA.

Desde la UTA habían calificado la situación como "insostenible", al señalar que las negociaciones paritarias con las cámaras empresarias llevaban más de 90 días sin resultados ni una propuesta concreta para achicar esa brecha.

UTA transporte conciliación obligatoria reclamo Santa Fe
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