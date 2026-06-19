Transporte en Santa Fe: empresarios niegan una deuda con UTA y aseguran normalidad del servicio pese al conflicto salarial

El gerente de Autobuses Santa Fe, Gerardo Ingaramo, aseguró que no existen deudas salariales con la UTA y afirmó que el servicio de colectivos funciona con normalidad, en medio del reclamo gremial por un día de paro declarado inconstitucional

El gerente de Autobuses Santa Fe, Gerardo Ingaramo, salió a despejar dudas sobre el estado del servicio de transporte público en la ciudad de Santa Fe , tras el estado de alerta declarado por la UTA a nivel nacional.

En diálogo con LT10, el empresario aseguró que “no existe deuda salarial” con los choferes y sostuvo que la situación local está “encaminada”, pese a las tensiones con el gremio.

“No hay deuda con UTA y el servicio es totalmente normal”

Ingaramo fue categórico al señalar que las empresas cumplieron con los acuerdos paritarios firmados a nivel nacional entre la FATAP y la UTA. “Nosotros hemos pagado todo el acuerdo salarial, ya se han abonado los aumentos. No hay deuda con los trabajadores”, afirmó.

El conflicto, según explicó, se centra en el reclamo por el pago de un día de paro del 19 de febrero, que habría sido declarado inconstitucional. “Es un día que no corresponde pagar y estamos buscando una alternativa, pero no hay motivos para medidas de fuerza”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el servicio de colectivos en Santa Fe funciona con total normalidad y descartó posibles interrupciones.

El titular de Autobuses Santa Fe señaló que mantienen conversaciones con delegados de la UTA para evitar conflictos. “Hay diálogo permanente y la idea es encontrar una salida que no genere conflicto”, explicó, aunque reiteró que la empresa no está dispuesta a reconocer el pago del día cuestionado.

Crisis del transporte a nivel nacional

Más allá de la situación local, Ingaramo advirtió sobre un escenario crítico en el sistema de transporte público en Argentina. Según detalló, en los últimos años se perdieron alrededor de 3.000 colectivos y más de 11.000 puestos de trabajo en el sector, con una caída del 30% en la cantidad de pasajeros.

Además, planteó desigualdades en la distribución de subsidios y tarifas entre el AMBA y el interior del país. “En Buenos Aires el boleto ronda los $830 y en el interior llega a $2.000”, señaló.

Reclamos por subsidios y boleto educativo

Uno de los puntos centrales del reclamo de las empresas es el esquema de financiamiento del sistema. Ingaramo indicó que los aumentos tarifarios tardan en impactar en los ingresos reales debido a los atributos sociales y el boleto educativo gratuito.

En ese sentido, reclamó que en Santa Fe se financie el 100% del boleto educativo, al igual que en Rosario. “Hoy nosotros recibimos el 65%, y pedimos igualdad de condiciones”, expresó.

Frecuencias, unidades y situación local

En cuanto al funcionamiento del servicio, el gerente aseguró que las frecuencias de colectivos en Santa Fe se han normalizado, aunque reconoció una reducción del 10% de la flota respecto a años anteriores.

Sin embargo, destacó que en julio se incorporarán 12 nuevas unidades para mejorar el servicio. “El sistema es regular, con cosas para mejorar, pero estamos trabajando día a día”, afirmó.

Paritarias y futuro del sistema

Por último, Ingaramo advirtió que el sector sigue enfrentando dificultades para afrontar compromisos como el pago del aguinaldo en tiempo y forma, y que se han planteado discusiones en el Ministerio de Trabajo para buscar soluciones.

También confirmó que continúan las negociaciones paritarias con la UTA, en un contexto de fuerte tensión en el sistema de transporte público argentino.

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