Tras el discurso de Milei, legisladores santafesinos reaccionaron con apoyo y críticas a la polémica apertura de sesiones

En este sentido, en declaraciones a Radio 2 de Rosario, hablaron el diputado nacional socialista Esteban Paulón, quien no acudió al convite, el legislador del Pro, José Nuñez y Roberto Mirabella del monobloque "Defendamos Santa Fe".

El rosarino Esteban Paulón no estuvo en la apertura del sábado pasado ya que asistió junto a Mónica Fein a la asunción del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. “Personalmente preferí estar en el acto en Uruguay", se confesó. “Cuando asumí como diputado, el Presidente, en vez de hablarnos, se fue y nos dejó mirando televisión. Nos llamó ratas y ensobrados”, justificó.

Es un presidente que acaba de nombrar dos jueces de la Corte a dedo, vimos todo lo que ocurrió (en la sesión) y creo que el Presidente se lleva muy mal con la democracia, con las instituciones y la República. Tenemos que ponerle límites en el Congreso”, observó y señaló que el próximo 11 de marzo está dispuesto votar para que se investigue el popularmente llamado criptogate.

“La inflación reducida trae tranquilidad, no es un proceso de deterioro como el que vivimos con Alberto Fernández, eso le da el apoyo de sectores populares”, dijo al intentar explicar la adhesión que genera Milei entre los argentinos. “Y en los sectores medios se explica en la posibilidad de que puedan viajar al exterior y tener otros gastos, son personas que no están tan al tanto de la cuestión institucional”, continuó y advirtió: “Pero como hoy nombra dos juece. sin empacho, eso mismo lo pude hacer para otra decisión que tiene que ver con la integridad y derechos. En realidad ya lo estamos viendo a esto, sobre todo, con la Salud”.

El "fantasma" Caputo, el MONOTRIBUTISTA más poderoso del país, patoteando a un Diputado Nacional. Es inaceptable.

Mi solidaridad con @ManesF y un BASTA urgente a tanta violencia desde lo más alto del poder. — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 2, 2025

Dicho eso, Paulón remarcó que “hay que plantear que hay una alternativa” que pueda resolver lo económico sin afectar los valores republicanos. “La democracia no da lo mismo sino que es la base. Tenemos que construir un paradigma en el que la democracia vaya de la mano de la democracia y de la economía que también garantiza los derechos sociales y económicos”, analizó.

“Creo que Milei perdió la magia, no hay nada nuevo. Cuando llegó había un halo de novedad, pero esta vez fue poco disruptivo, el anuncio más importante es que supuestamente avanzó con el acuerdo con el Fondo Monetario”, criticó.

Por último, con respecto a la reacción de Caputo hacia Manes, expresó: “Lo de Santiago Caputo me preocupa mucho. Es un no funcionario, es un fantasma, un monotributista. Es una de las tantas anomalías de la Argentina. Hay una persona con mucho poder que tiene dificultad de manejar ese poder. Fue una intimidación".

“Hay una persona con mucho poder que claramente tiene dificultad de majearlo –continuó sobre Caputo–, se vio que baja a cruzarlo a Facundo Manes, es una acción de intimidación, te voy a tirar el Estado encima. Y así hacen, te inundan con troles y como no tienen nada para carpetear, entonces amenazan. Son muy casta, de los sótanos más oscuros de la casta”, lanzó.

Por su parte, el diputado del Pro, José Nuñez, expuso una opinión opuesta al considerar positivamente la actuación presidencial. “Yo vi un Presidente enfocado y con mucho optimismo", dijo y argumentó: “Resaltó los resultados concretos de 2024 que todos reconocemos, acá se evitó una hiperinflación en diciembre cuando estábamos a las puertas de infierno.

Este esfuerzo lo hicieron los argentinos. Estábamos acostumbrados a constantes mentiras con logros que no existían, sorprende un Presidente que diga la verdad, lo celebro”, apuntó.

Luego, añadió: “Me gustó algo que reclamo en soledad, esto de que también municipios y provincias tienen que hacer lo suyo para bajar los impuestos, uno el de ingresos brutos que es sanguinario. Hay que sacarle la pata de encima a los productores y pymes. Los gobernadores tienen que tomar nota”.

Nuñez también resaltó que “estábamos acostumbrados a estar alineados a países como Cuba, Irán , Rusia y hoy a Estados Unidos, Israel, países centrales, es una gran decisión”.

El Presidente @JMilei dio apertura a las sesiones ordinarias del Congreso Nacional resaltando los logros en materia económica, desregulación, seguridad, justicia y política exterior de su primer año de gobierno. — José Núñez (@josenunezjurado) March 2, 2025

Además, sostuvo: “Me gustó mucho, la excepción fue Facundo Manes, que es una cuestión muy menor”. Y advirtió al respecto: “No sé si Caputo lo intimidó o fue el teatro de Facundo Manes. Lo único que puedo hacer es suponer, y fue un hecho menor. Fue un entredicho, yo he presenciado muchos. Me parece más show, es un experto en buscar protagonismo que no tiene. Parece más una mentira que una verdad”.

En Declaraciona Radio 2, de Rosario, también brindó su opinión sobre la apertura de sesiones ordinarias, Roberto Mirabella del monobloque "Defendamos Santa Fe".

“No dio anuncios para Santa Fe salvo querer capitalizar la baja de violencia urbana en Rosario y de homicidios. Cierto es que su ministra de Seguridad tiene una actitud decidida a combatir el delito y el narcotráfico, a diferencia del anterior, y la ampliación del sistema acusatorio”.

Hecha la salvedad, el diputado criticó del discurso: “Dejó expuesto claramente que no cree en la industria argentina, en la universidad pública, en la obra pública (justificando que había que eliminarla), ni en la cultura ni la justicia social.

Un presidente que no cree en la industria argentina, la universidad pública, la salud pública, el cambio climático, la obra pública. Tampoco cree en la vivienda pública, la cultura argentina ni en la justicia social.



Tampoco cree en la República y la democracia, solo en el… — Roberto Mirabella (@mirabellarob) March 2, 2025

Cree poco en la república y la democracia, solo cree en el sometimiento. Nombra jueces por decreto, recorta la información pública, ordena purgas ideológicas en la diplomacia, y se maneja discrecionalmente con el presupuesto, ya que es el segundo año que no anuncia el presupuesto nacional. Es temerario, con un delirio de grandeza grave”.

Y, continuó: “Su menosprecio a la institucionalidad me hace dudar de su pensamiento liberal constitucional, pone en suspenso los mecanismos republicanos, insultando opositores, hostigando al periodismo y controlando la Justicia”.

Consultado sobre el altercado de Manes con el Presidente, recordó: “Pude ver porque yo estaba tres filas más atrás suyo. Levantó un ejemplar de la Constitución Nacional mientras hablaba Milei. Se ve que no le gustó y empezó a increparlo. Pero cuando nos retiramos me fui antes que Manes, no vi la escena en que Caputo bajó de las gradas y lo increpó. Es un acto temerario, autoritario, detestable y Milei en vez de aclarar las cosas pidiéndole que le pidiera disculpas al asesor a Manes, lo acompañó”.