Javier Milei volvió a despegarse de la estafa de la criptomoneda $Libra y sostuvo que "es un problema de terceros"

“Dijo que fueron dos trompadas pero fueron dos palmaditas en el pecho. Pero no me sorprende porque lo impulsó una periodista del Grupo Clarín, que me la tiene jurada”, expresó durante una entrevista con Luis Majul en LN+.

Escándalo $Libra

También habló sobre el escándalo $Libra y sobre los datos que fueron publicados el viernes por el medio estadounidense New York Times, en un artículo que señaló que asesores y empresarios del entorno del presidente pedían coimas para que interesados pudieran acceder a reuniones con él. “Parece un conjunto de chimento de peluquería de despechadas”, apuntó, y sobre el histórico medio norteamericano dijo: “Son un medio muy anti Trump”.

“Por ahí (hablan) los que querían tener las reuniones y no las tuvieron”, manifestó el jefe de Estado, que además se negó a ir en contra de los responsables detrás de la criptomoneda que él mismo promocionó: Mauricio Novelli y Hayden Davis. "Es un tema que está en la Justicia y está siendo investigado. Yo no me voy a meter en chimentos de peluquería", insistió.

Milei reiteró que su apoyo a la cripto $Libra estuvo incentivado por la promesa que le hicieron de que los fondos recaudados se usarían para financiar proyectos argentinos. “Cuando se generó la mínima sospecha aclaré que no me habían hackeado la cuenta y bajé el tuit. Me pareció bien un proyecto para fondear empresas argentinas”, explicó y añadió: “Todos los que entraron ahí, entraron voluntariamente. Nadie les puso una pistola en la cabeza”.

Seguido a esto, Majul le preguntó si "se dio cuenta que metió la pata", a lo que el presidente respondió: "Ex-ante no". Luego fue consultado sobre si lo volvería a hacer, y agregó: "Bueno, eso es ex-post y por eso levanté las murallas que levanté. Yo creo que estamos mucho más seguros".

Durante su entrevista, el presidente remarcó sobre lo sucedido en relación con la criptomoneda: "Es un problema de terceros con terceros. No es un problema mío, de mi Gobierno ni de mis funcionarios".

Además, le respondió a la expresidenta Cristina Kirchner, que a través de un mensaje que publicó en su cuenta de X lo acusó de ser un “estafador serial”. “Le aviso que la que está dos veces condenada es ella. Tiene el problema Hotesur, de Los Sauces, de Vialidad, le encontraron cinco palos verdes a la hija que nunca laburó. Vamos, seamos serios. Es más, si hay alguien que estafó a la gente es la política y, en especial, los Kirchner”, contestó Milei.

Acuerdo con el FMI

Por otro lado, habló sobre las negociaciones que mantienen con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar un nuevo acuerdo que permita “sanear el balance del Banco Central”, uno de los puntos que tocó en su discurso del sábado.

Al respecto, precisó que se está “negociando un nuevo préstamo que implica una determinada cantidad de fondos frescos, que ingresan al Tesoro”. “Pero, a diferencia de lo que hicieron todos los gobiernos delincuentes, nosotros esos fondos del FMI los vamos a aplicar para cancelar deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central”, insistió.

En este sentido, defendió nuevamente al Gobierno y celebró un relevamiento que hizo el vocero presidencial, que indica que se cumplió con “el 97% de las promesas de campaña en el 25% del mandato”.

Ante la pregunta sobre si lo incomodó que haya habido tantos ausentes en la Asamblea Legislativa, contestó: "¿Sabe por qué no fueron? Porque no se pueden bancar tantas verdades, tanto éxito. No dejan de ser gente de izquierda resentida, fracasada. En el fondo, esto puede ser una muestra de la Argentina que se viene, porque el Congreso va a estar cada vez más teñido de violeta".

Lijo y García-Mansilla

Milei también justificó la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema, la cual fue cuestionada por el arco político opositor, y cruzó: “Hay que tener mucho cuidado con los ñoños republicanos que dicen que es institucional cada cosa que no les gusta. He visto muchos criticar que ni siquiera son abogados”.

“El nombramiento es solo por este período legislativo. Están en comisión. Que el Senado haga lo que tenga que hacer, que hagan su trabajo”, sostuvo.

Y continuó: “¿Sabe cuál es la mejor muestra de que está dentro de las reglas? Para los ignorantes, está en el art. 99 de la Constitucional Nacional. La propia Corte le tomó juramento a García-Mansilla, lo que quiere decir que es legal”.

