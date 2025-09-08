Uno Santa Fe | Santa Fe | colectivos

Colectivos en Santa Fe: el 60% de las unidades ya cuenta con el servicio para pagar el boleto con QR

Según Cristian Gudiño, gerente de sistemas de las empresas Autobuses y Recreo, en el transcurso de la semana el sistema estaría disponible "en toda la flota" del transporte público de la ciudad.

8 de septiembre 2025 · 17:58hs
Colectivos en Santa Fe: el 60% de las unidades ya cuenta con el servicio para pagar el boleto con QR

Los colectivos urbanos de Santa Fe incorporaron un nuevo sistema de pago digital que habilita a los pasajeros a abonar el boleto mediante código QR, utilizando billeteras virtuales como Mercado Pago o MODO. La medida forma parte de la modernización tecnológica de los validadores y busca ofrecer más alternativas a los usuarios.

El proceso de recambio de equipos comenzó el sábado y ya alcanza aproximadamente al 60% de la flota de las empresas Autobuses Santa Fe y Recreo. “Ya tenemos más del 60% de los coches migrados a la nueva plataforma”, confirmó este lunes Cristian Gudiño, gerente de sistemas de las empresas, quien aseguró que en el transcurso de la semana toda la flota contará con esta modalidad.

LEER MÁS: Pago de transporte con código QR: la nueva modalidad que se suma a la Sube

El nuevo dispositivo cuenta con una cámara en la parte inferior que permite escanear el código QR. “Es un trámite rápido, los equipos nuevos vienen con tecnología 4G o 5G. Para quienes están acostumbrados a usar billeteras virtuales es una comodidad”, detalló Gudiño.

¿Qué boletos se pagan con QR?

En el caso del QR, solo se aplica a la tarifa plana, que tras el último aumento es de $1.580. Los beneficios sociales, como el Boleto Educativo Gratuito o la gratuidad para personas con discapacidad, continúan habilitados únicamente a través de la SUBE. “Todos los beneficios, descuentos, boleto educativo, etcétera, sigue pagándose con la tarjeta SUBE”, subrayó el referente del sector.

Con esta innovación, Santa Fe se suma a Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Jujuy y el AMBA, entre otras ciudades donde ya funciona el pago de colectivos con QR. A nivel nacional, la modalidad está disponible en 174 líneas urbanas.

colectivos boleto QR Santa Fe
Noticias relacionadas
El fin de semana se retuvieron 207 vehículos en Santa Fe: 38 automovilistas dieron positivo por alcoholemia.

El fin de semana se retuvieron 207 vehículos en Santa Fe y 38 automovilistas dieron positivo por alcoholemia

Un nuevo sorteo de Créditos Nido

Créditos Nido: 112 beneficiarios entre los departamentos La Capital y Rosario en el sorteo de septiembre

Vecinos denuncian falta de mantenimiento y vaciamiento ilegal en el terraplén Garello

Vecinos denuncian falta de mantenimiento y vaciamiento ilegal de residuos en el terraplén Garello

el duro relato de la hermana del hombre que murio a metros de la terminal de colectivos: en lugar de ayudarlo, lo saquearon

El duro relato de la hermana del hombre que murió a metros de la terminal de colectivos: "En lugar de ayudarlo, lo saquearon"

Lo último

Guillermo Francos le escribió a Axel Kicillof para felicitarlo por la victoria electoral

Guillermo Francos le escribió a Axel Kicillof para felicitarlo por la victoria electoral

Unión se ilusiona: Boca analiza a contrarreloj una oferta de CSKA de Moscú por Zenón

Unión se ilusiona: Boca analiza a contrarreloj una oferta de CSKA de Moscú por Zenón

Arsenal empató con Tristán Suárez y salió de la zona de descenso en el grupo A

Arsenal empató con Tristán Suárez y salió de la zona de descenso en el grupo A

Último Momento
Guillermo Francos le escribió a Axel Kicillof para felicitarlo por la victoria electoral

Guillermo Francos le escribió a Axel Kicillof para felicitarlo por la victoria electoral

Unión se ilusiona: Boca analiza a contrarreloj una oferta de CSKA de Moscú por Zenón

Unión se ilusiona: Boca analiza a contrarreloj una oferta de CSKA de Moscú por Zenón

Arsenal empató con Tristán Suárez y salió de la zona de descenso en el grupo A

Arsenal empató con Tristán Suárez y salió de la zona de descenso en el grupo A

Colectivos en Santa Fe: el 60% de las unidades ya cuenta con el servicio para pagar el boleto con QR

Colectivos en Santa Fe: el 60% de las unidades ya cuenta con el servicio para pagar el boleto con QR

Hernández y Spajic, convocados a la Preselección Argentina U17

Hernández y Spajic, convocados a la Preselección Argentina U17

Ovación
Unión se ilusiona: Boca analiza a contrarreloj una oferta de CSKA de Moscú por Zenón

Unión se ilusiona: Boca analiza a contrarreloj una oferta de CSKA de Moscú por Zenón

Unión buscará alcanzar una racha positiva que no logra desde hace 25 años

Unión buscará alcanzar una racha positiva que no logra desde hace 25 años

Cómo piensa reemplazar Madelón a Lautaro Vargas cuando se vaya al Mundial Sub 20

Cómo piensa reemplazar Madelón a Lautaro Vargas cuando se vaya al Mundial Sub 20

Dudas en la oposición, sobre la candidatura a presidente de Colón de Ariel Utrera

Dudas en la oposición, sobre la candidatura a presidente de Colón de Ariel Utrera

Scaloni se refirió a Messi y al Mundial 2026: No hablé con él, hay que dejarlo tranquilo

Scaloni se refirió a Messi y al Mundial 2026: "No hablé con él, hay que dejarlo tranquilo"

Policiales
Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional