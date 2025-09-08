Colectivos en Santa Fe: el 60% de las unidades ya cuenta con el servicio para pagar el boleto con QR

Según Cristian Gudiño, gerente de sistemas de las empresas Autobuses y Recreo, en el transcurso de la semana el sistema estaría disponible "en toda la flota" del transporte público de la ciudad.

Los colectivos urbanos de Santa Fe incorporaron un nuevo sistema de pago digital que habilita a los pasajeros a abonar el boleto mediante código QR , utilizando billeteras virtuales como Mercado Pago o MODO. La medida forma parte de la modernización tecnológica de los validadores y busca ofrecer más alternativas a los usuarios.

El proceso de recambio de equipos comenzó el sábado y ya alcanza aproximadamente al 60% de la flota de las empresas Autobuses Santa Fe y Recreo . “Ya tenemos más del 60% de los coches migrados a la nueva plataforma”, confirmó este lunes Cristian Gudiño, gerente de sistemas de las empresas, quien aseguró que en el transcurso de la semana toda la flota contará con esta modalidad .

El nuevo dispositivo cuenta con una cámara en la parte inferior que permite escanear el código QR. “Es un trámite rápido, los equipos nuevos vienen con tecnología 4G o 5G. Para quienes están acostumbrados a usar billeteras virtuales es una comodidad”, detalló Gudiño.

¿Qué boletos se pagan con QR?

En el caso del QR, solo se aplica a la tarifa plana, que tras el último aumento es de $1.580. Los beneficios sociales, como el Boleto Educativo Gratuito o la gratuidad para personas con discapacidad, continúan habilitados únicamente a través de la SUBE. “Todos los beneficios, descuentos, boleto educativo, etcétera, sigue pagándose con la tarjeta SUBE”, subrayó el referente del sector.

Con esta innovación, Santa Fe se suma a Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Jujuy y el AMBA, entre otras ciudades donde ya funciona el pago de colectivos con QR. A nivel nacional, la modalidad está disponible en 174 líneas urbanas.