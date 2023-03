hoteleria pandemia hoteles (4).jpg

Gayá, explicó: "Cuando un hotel queda cerrado tanto tiempo y no tiene movimiento, flujo de gente, tiene un deterioro y para ponerlo en funcionamiento nuevamente necesita una inversión. La pandemia nos agarró en un momento en el que la hotelería en Santa Fe ya venía mal y después de esta fue realmente difícil volver. Hemos perdido alrededor de 500 plazas desde que arrancó el coronavirus y ahora tenemos una oferta bastante chica para lo que requiere la ciudad. Hay varios hoteles que no abrieron al 100%, hay habitaciones que requieren dinero".

Además, hay preocupación en el sector por los alquileres temporales porque no están registrados, por lo tanto, no tienen datos, no se sabe quién es el responsable del lugar y no pagan los impuestos que corresponde. Recordó que hay una ordenanza "muy buena" que sacó la Municipalidad que habla de un registro para este tipo de alquileres que "hoy en día no está funcionando como debería".

"Santa Fe es un destino muy barato, realmente es muy bueno para todos. Tiene un montón de atractivos que otras ciudades no lo tienen, sobre todo en lo económico y gastronómico y cultural. Actualmente el precio de una habitación doble en hotel de tres estrellas se encuentra entre $14.000 y $16.000, en uno de cuatro estrellas el monto se ubica arriba de $20.000. Aún así, hay que ver en qué época se reserva, ya que a veces salen ofertas", concluyó.

