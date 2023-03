Tras la paritaria, los médicos votan y deciden si van a tomar medidas de fuerza

•LEER MÁS: Inauguraron un Laboratorio de Patología Forense en Recreo, para muestra del centro-norte provincial

Ahora, Amra votará a favor o en contra de la propuesta ofrecida. "La salud está enferma y el que tiene el remedio no lo quiere aplicar. No ofrecieron nada, pusieron letras abajo con un número siete y con un número ocho para ampliar la hoja, pero nada", lanzó. Y agregó: "Seguimos con los legales y no legales. No se toma una solución de raíz que es el pase a planta y creo que si lo hacen ahí está el reconocimiento a lo que trabajó en pandemia y lo salarial tiene importancia".

"No se propuso paro, sino una asamblea permanente. Vamos a votar, las medidas de fuerza saldrán de la votación. Lógicamente en el voto está su sistema económico, de dignidad y de trabajo", manifestó Rossi.

Por su parte, el subsecretario de Trabajo de la provincia, Eduardo Massot, dijo: "La propuesta es la misma, debido a que la política de este gobierno es mantener una oferta salarial de aumento que sea igual a todos los sectores, por lo que la propuesta es inamovible".

