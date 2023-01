"Es muy significativo el impacto de la sequía. Esto desde hace tres años en línea con el evento de La Niña y por supuesto es muy preocupante y estresante para el ecosistema. Estamos siguiendo los pronósticos actualizados, aparentemente hay perspectiva de que en el trimestre febrero, marzo y abril se empiece a retirar La Niña. Y ya se habla de que para mitad hacia fin de año aparecería El Niño. Como suelen ocurrir con estas cosas, no sería inusual que dentro de un año me estén llamando por las inundaciones, cosa que tranquilamente puede ocurrir", reveló el experto.

El ambientalista expuso que hay especies que a pesar de este contexto prosperan porque dependen de estos eventos. "Vemos una mortandad terrible de peces, pero hay un montón de aves relacionadas con los ambientes acuáticos que prosperan y se reproducen como nunca antes a partir de una abundancia de alimentos muy significativa e inusual. Los ecosistemas se van balanceando", indicó.

•LEER MÁS: Sequía extrema: el secretario de Agricultura de la Nación visitará el norte de Santa Fe y se esperan anuncios

vacas muerta sequia santa fe 1.jpg La situación en el norte de Santa Fe, producto de la sequía y la falta de agua. redes sociales Letyana Press

Y agregó: "En lo que tiene que ver con nuestra capacidad regulatoria hay que adoptar las políticas correctas. Si tenemos un ecosistema totalmente estresado veamos por ejemplo qué vamos a hacer con los cupos de pesca. Salir un poco de esa visión hollywoodense que tenemos de se están muriendo los pececitos, vamos a empezar a ponerlos en una palangana y pasarlos al cauce principal. O hay una sequía muy grande en el centro norte de la provincia y los yacarés que están en ambientes enterrándose en el barro, vamos a sacarlos con camiones, salvarlos y llevarlos al Paraná. En realidad, no estamos salvando nada, estamos salvando individuos, pero eso no tiene nada que ver con las especies. Hay que tratar de generar menos intervención humana y dejar que el ecosistema evolucione como corresponde", alertó.

El profesional pidió minimizar el impacto humano sobre el ecosistema como el uso del combustible, la sobreganadería y el dispendio de los recursos naturales a través de las cosas que hay en casa.

peces muertos 1.jpg

Respecto al cambio climático, donde constantemente se busca concientizar, expresó: "Una inundación nos afecta a nosotros, una sequía nos afecta a nosotros, o sea siempre estamos viendo desde el punto de vista del impacto que nos produce. Un grado y medio más de temperatura en el planeta no va a afectar las posibilidades de que haya vida en el planeta, lo que no va a prosperar es nuestra economía porque los cultivos están adaptados a esa temperatura, así también como la producción ganadera, las ciudades, el turismo. Permanentemente tratamos de adaptar el clima y el planeta a nuestras necesidades y no al revés que es cómo debería ser". Larriera sentenció: "Lo que hay que hacer es que los bajos submeridionales produzcan como están, o sea adaptar la producción a los bajos y no al revés".

•LEER MÁS: Mortandad de animales y suelos sin agua: el diagnóstico de una sequía "sin precedentes" en Santa Fe

Escuchá la entrevista completa acá: