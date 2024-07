Tras su firma en el Pacto de Mayo, Pullaro estará en Rafaela para presidir el acto por el 9 de Julio

Así, la agenda de actividades comenzará a las 13 con la reunión del gabinete y las instituciones que se desarrollará en el Complejo Cultural del Viejo Mercado (Sarmiento 544). A la actividad la que fueron invitados a participar representantes entidades, fundaciones, clubes, diversas asociaciones y vecinales.

Posteriormente, a las 15, el gobernador y el intendente local participarán del Te Deum en la Catedral San Rafael (Av. Hipólito Yrigoyen 179); en tanto que desde las 15.45 se desarrollará el acto central en la Plaza 25 de Mayo (Moreno y Bv. Lehmann), que incluirá un desfile cívico-militar del que participarán distintas instituciones de la sociedad (en caso de mal tiempo la ceremonia se trasladará al Salón de Industrias de la Sociedad Rural -Av. Brasil 497-).

Viaje a Tucumán y firma del Pacto de Mayo

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, visitó la provincia de Tucumán para firmar el Pacto de Mayo propuesto por el presidente Javier Milei. "Puede ser el comienzo de una nueva Argentina", sostuvo el mandatario en diálogo con medios de comunicación.

Al respecto, Pullaro recordó: "El presidente Milei tiene la ley que le había pedido a los representantes del pueblo de la República Argentina. Tiene también el paquete fiscal que para ordenar las cuentas y para salir del déficit fiscal y encontrar el equilibrio y ahora realmente tenemos la expectativa de que nuestro país puedan empezar a ser receptor de inversiones y pueda empezar a crecer".

El gobernador insistió con que para su gobierno era muy importante sumar el sistema educativo a los ítems propuestos por la gestión libertaria. "Tenemos una mirada del sistema productivo en su conjunto y entendemos que no existe el fortalecimiento del sistema productivo si nosotros no tenemos el fortalecimiento del sistema educativo", aclaró.

Sobre un posible "punto once" en el Pacto de Mayo, Pullaro sostuvo que "el fortalecimiento del campo y de la industria son fundamentales para que Argentina pueda salir adelante". "Si a eso lo cruzamos con el fortalecimiento de la educación realmente Argentina no va a tener techo. Argentina no va a salir adelante ajustando, Argentina no va a salir adelante extrayendo nuestros recursos minerales o nuestros recursos energéticos", argumentó.

Además, en diálogo con la prensa, el mandatario santafesino se refirió a la presencia del ex presidente Mauricio Macri y a las ausencias tanto de Alberto Fernández como de Cristina Fernández de Kirchner. "En Argentina a veces falta diálogo", analizó.

Pullaro aprovechó para recordar que su gobierno a veces acompaña al gobierno nacional y cuando hay cuestiones que tienen que ver con la provincia, se diferencia. "Nos diferenciamos porque defendemos siempre la provincia de Santa Fe", señaló y pidió que los dirigentes "aprendan a escucharse".

El gobernador, en tanto, espera que "ahora puedan empezar a venir grandes inversiones". Recordó que Santa Fe tiene una industria "muy preparada, con mucho equipamiento y tecnología y operarios muy formados".