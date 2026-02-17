Tras un grave accidente, intendente santafesino reclama obras urgentes en la Ruta Nacional 11

El jefe comunal de Malabrigo advirtió sobre profundos baches en el kilómetro 741 de la Ruta Nacional 11, donde un auto volcó tras impactar contra un pozo. Exigen una intervención inmediata para evitar nuevas tragedias a Nación.

El estado de la ruta 11 a la altura de Malabrigo

El intendente de Malabrigo , Roberto Sponton , lanzó un enérgico llamado a la comunidad para circular con extrema precaución por la Ruta Nacional 11 , a la altura del kilómetro 741 , donde se detectaron baches de gran profundidad que ya provocaron un grave accidente de tránsito .

En declaraciones al medio local Vía Libre, el mandatario explicó que decidió grabar y difundir un video desde el lugar para alertar a quienes transitan el tramo comprendido entre Malabrigo y Vera.

“Nos encontramos en la Ruta 11, kilómetro 741. Hay tres baches tremendamente peligrosos. Pedimos bajar la velocidad y circular con mucha precaución”, expresó Sponton en el mensaje que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Accidente en Ruta 11: un auto volcó y terminó a 70 metros de la calzada

La advertencia surge tras un impactante siniestro ocurrido el jueves por la mañana, cuando un automóvil en el que viajaban cinco personas perdió el control luego de impactar contra uno de los pozos.

Según detalló el intendente, el vehículo “voló literalmente de la ruta, dio cuatro vuelcos y terminó en la cuneta a unos 70 metros del bache”. Como consecuencia, tres personas fueron internadas en el hospital de Malabrigo y otra debió ser trasladada a Reconquista para una mejor atención.

Sponton agregó que el conductor relató que, al encontrarse con el pozo, tenía un camión de frente, lo que le impidió realizar una maniobra evasiva.

Reclamo urgente por el estado de la Ruta Nacional 11

El jefe municipal remarcó que los deterioros en ese sector no son nuevos, pero advirtió que la profundidad actual de los baches representa un peligro inmediato para quienes circulan por la traza.

“La empresa nos manifestó que tienen prevista una reparación más profunda dentro del contrato, pero estos pozos no pueden esperar nada de tiempo”, sostuvo.

Desde el municipio colocaron tambores y elementos refractarios para señalizar la zona, aunque aclararon que la Municipalidad no puede intervenir directamente sobre la calzada por tratarse de una ruta de jurisdicción nacional.

Reclamo a Nación y gestiones para el mantenimiento

Sponton recordó que la responsabilidad del mantenimiento corresponde al Estado nacional y subrayó que el pedido trasciende las gestiones políticas.

“Este reclamo se lo hicimos en su momento al kirchnerismo y hoy se lo hacemos al Gobierno nacional. No es una cuestión partidaria, es una cuestión de responsabilidad”, afirmó.

También destacó las gestiones que lleva adelante el ministro provincial Lisandro Enrico ante Nación para que la Provincia pueda hacerse cargo del mantenimiento del corredor, y valoró la intervención del juez federal Aldo Alurralde, quien tomó contacto para interiorizarse sobre la situación.

Una ruta clave para el norte santafesino

El intendente subrayó que la Ruta Nacional 11 es la principal vía de comunicación de la región y que el crecimiento del tránsito en las últimas décadas agravó el deterioro.

Además, advirtió que el riesgo aumenta ante la llegada de un fin de semana largo, cuando se incrementa el flujo vehicular, especialmente de conductores que no conocen la zona. La situación se vuelve aún más peligrosa en jornadas de lluvia, ya que los pozos quedan cubiertos de agua y se tornan imperceptibles.

“Entre todos tenemos que empujar”, concluyó Sponton, al convocar a legisladores, instituciones y actores sociales a un reclamo conjunto para lograr una reparación integral y una repavimentación profunda de la Ruta 11 en el norte de la provincia.