Tren Santa Fe - Laguna Paiva: Provincia asegura que es un "tema prioritario" y busca "una salida" con Nación

Lo aseguró la secretaria de Transporte de Santa Fe, Renata Ghilotti, luego de que Nación frenara el proyecto y confirmara el traslado de los coches a Buenos Aires. Defendió el transporte "multimodal" y apuntó a la anterior gestión provincial por las obras no iniciadas.

La decisión del gobierno nacional de no continuar con las obras del tren Santa Fe - Laguna Paiva causó sorpresa en el gobierno provincial. El subsecretario de Transporte Ferroviario, Martín Ferreiro, confirmó el martes -frente a los diputados nacionales por Santa Fe- que los coches destinados al servicio fueron trasladados a la línea Belgrano Sur en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

"Nosotros estamos en diálogo permanente con la Secretaría de Transporte. De hecho, me comuniqué ayer (por el martes) con el secretario Moguetta. Para nosotros, a nivel provincial, todo lo que tenga que ver con la multimodalidad es parte de nuestra agenda y el tren es parte de ella", señaló Ghilotti en declaraciones al programa "De10" que se emite por "LT10".

La funcionaria santafesina reconoció dificultades en el proceso administrativo, mencionando la falta de información y expedientes perdidos. "Venimos buscando información, hay expedientes que ni siquiera encontramos. Nosotros veíamos en diálogo con el secretario y le habíamos llegado las miradas de la provincia, dónde queríamos enfocarnos", explicó.

Ghilotti destacó la importancia de los trenes de cercanía para el futuro del transporte en la provincia. "Creemos que hay que trabajar mucho más profundamente en trenes de cercanía, poner en funcionamiento el de Santa Fe - Laguna Paiva; sostener el de Rosario con Cañada de Gómez. El futuro tiene que ver con la multimodalidad."

En relación a las obras complementarias que el gobierno provincial no realizó y que el propio Ferreiro mencionó, la secretaria de Transporte de Santa Fe señaló: "Lo que sucedió fue que en el último período del gobernador Perotti se abrió un llamado a licitación que no se adjudicó y no sabemos dónde tramita el expediente. Es parte de la falta de gestión que ha tenido el gobierno de Omar Perotti."

Para finalizar, Ghilotti reiteró el compromiso de la provincia con la continuidad del diálogo y las negociaciones. "Para nosotros es un tema prioritario, de agenda. Seguimos en conversaciones y vamos a estar teniendo reuniones próximamente para poder encontrar una salida."

"El servicio Laguna Paiva-Santa Fe es un acuerdo que se hizo en 2021. Belgrano Cargas y logística hicieron la preparación de la vía y arreglaron la locomotora. La sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse) reparó el material de los coches para prestar el servicio. Pero la información que yo recibí en diciembre es que ese acuerdo no pudo avanzar porque la provincia de Santa Fe no cumplió las obligaciones que había asumido: apeaderos, estaciones, pasos a nivel, banderilleros", dijo Martín Ferreiro, subsecretario de Transporte Ferroviario de la Nación.

"Por ende esos coches que estaban inmovilizados hace más de un año van a ser dirigidos al Belgrano sur para mejorar su frecuencia", completó el funcionario, confirmando que los coches que iban a estar destinados a conectar las dos localidades santafesinas pasarán a funcionar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

El proyecto original del tren

La última prueba de vía se realizó el 25 de septiembre del año pasado y aún restaban realizarse pruebas de motor y la finalización de apeaderos a lo largo del camino. Se habían presentado proyectos a Nación para que el tren pueda funcionar con los apeaderos existentes que fueron refaccionados.

El plan original planteaba que una vez puesto en marcha el servicio, se irían interviniendo las paradas intermedias del recorrido que planificaba como beneficiarios entre 600 y 800 pasajeros diarios, con perspectiva de incrementar dicho número.

Los trabajos se realizaron bajo el convenio marco entre Nación (Ministerio de Transporte y Trenes Argentinos) y los Ministerios de Infraestructura y Producción de Provincia de Santa Fe, además de la participación de los municipios locales ubicados sobre la traza, como Santa Fe, Laguna Paiva, Arroyo Aguiar y Monte Vera.

El proyecto original constaba de 38 km que inician en terrenos de la estación Santa Fe de la línea Belgrano Cargas y contemplaría las siguientes paradas: Escuela Avellaneda y Boulevard Gálvez; Universidad Tecnológica Nacional; B° Nueva Esperanza; Guadalupe; Ángel Gallardo; Monte Vera; Arroyo Aguiar; Constituyentes, para concluir en la ciudad de Laguna Paiva.

La idea era contar con una locomotora con 3 coches traccionados (2 coches y un 3° coche de reserva) con una capacidad para 200 personas. Asimismo, la frecuencia estaba prevista para dos viajes diarios de ida y dos de vuelta, con posibilidad de adaptarlo a nuevos requerimientos. Estaba planeado que el viaje, de entre 1.10 h. y 1.20 hs., se abonaría con el sistema SUBE.