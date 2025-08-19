Tres alertas meteorológicos vigentes para la ciudad de Santa Fe: lluvias, tormentas y fuertes vientos se esperan para este martes

Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El Servicio Meteorológico Nacional emitió tres alertas que abarcan a los departamentos La Capital, Garay y San Jerónimo en la provincia de Santa Fe. Uno naranja por tormentas que según el informe del organismo establece que "El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos . Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm , pudiendo ser superados en forma puntual" .

En tanto los otros dos son amarillo: el primero por lluvias "el área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm , pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación". Por último, vientos que "en la región del norte de La Pampa, noroeste de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe se esperan vientos del sector sur, con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h", según informó SMN a través de sus Sistema de alerta temprana.

mapa_alertas Alertas meteorológicos vigentes para este martes 19 agosto SMN

Pronóstico extendido

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo cubierto, abundante precipitaciones y una temperatura a las 7 de la mañana de 14.3º, ST: 13.1º y se espera que la máxima alcance los 17º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son son inestables. El desarrollo de un sistema de baja presión en la región central del país, genera que se desarrollen sistemas de tormentas en la misma e inclusive en la región del litoral, el centro-norte, norte y noreste del mismo. Esta situación permite que la jornada de hoy y las primeras horas de mañana se mantengan con condiciones inestables y posibles lluvias de diversas intensidades, no descartándose algunos eventos localmente más intensos o tormentas localmente fuertes. Promediando la jornada del miércoles, las condiciones deberían tender a mejorar, potenciándose el sistema de alta presión a partir del día viernes con el arribo a la región de un nuevo sistema frío.

Miércoles con cielo cubierto a parcialmente cubierto, con tendencia a despejarse a lo largo del día. Condiciones inestables y tendencia a mejorar gradualmente y temperaturas con poco cambio de la mínima, 12º y suave ascenso de las máximas, 19º. Vientos moderados a regulares predominando del sector oeste/suroeste.

En tanto el jueves se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a algo inestables y alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 9º y suave ascenso de las máximas, 21º. Vientos leves del sector oeste/noroeste, cambiando de leves a moderados del nor/noreste.

Por último, viernes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones inestables pero con tendencia a estabilizarse el sistema con el correr de las horas. Alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 10º y suave descenso de las máximas, 19º. Vientos leves de de direcciones variables, cambiando de leves a moderados o regulares sector sur/sureste.

Cuánto llovió

La Municipalidad de Santa Fe dio a conocer los datos de lluvia según los registros de las distintas estaciones meteorológicas hasta las 05:45:

• DOAE (COBEM): 41,2 5 mm

• Centro: 38,50 mm

• Deleg. Alto Verde: 31,50 mm

• CIC F. Zuviría: 36,75 mm

Se registró intensidad máxima de 42,0 mm/h, en DOAE (COBEM) a las 04:45. La ráfaga de viento máxima fue de 36,6 Km/h de dirección Este (E) en Alto Verde a las 05:30.

• LEER MÁS: Santa Fe tendrá lluvias normales a superiores y temperaturas en ascenso entre agosto y octubre