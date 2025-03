Tres de cada 10 santafesinos no aseguraron ir a votar en las elecciones de constituyentes y las Paso de concejales

La encuesta de la consultora Influencia indicó que el 31% de los santafesinos no está seguro de ir a votar o directamente no votaría en las elecciones de abril.

En este apartado y de cara las elecciones próximas del 13 de abril, momento en el que se celebrarán las Paso para concejales en la ciudad y simultáneamente las elecciones generales de constituyentes para reformar la carta magna de Santa Fe, el 31,3% de los santafesinos respondió que no está seguro de ir a votar.

En esta tendencia del porcentaje del padrón que podría no acudir a las urnas en abril sumando un 31,3% se desprende un 18,3% que indicó la opción de "posiblemente sí", otro 7% marcó "posiblemente no" y un 6,1% "seguro que no" irá a votar.

urna boleta elecciones.jpg Jose Busiemi

Las mujeres, por encima en la intención de voto

En cuanto a la discriminación de estas posturas por género, el 71,4% de las mujeres afirmó que "seguro" irá a votar, cifra que es del 65,8% en el caso de los varones. La opción "posiblemente si" fue marcada por el 19,3% de las mujeres y el 17,1% de los hombres. "Posiblemente no" fue elegida por el 5% de las mujeres y el 9% en los varones, mientras que el 4,3% de las mujeres y el 8,1% de los hombres aseguró que no asistirá a los comicios.

Rango etario

También se analizó la intención de asistencia las elecciones por rango etario, donde el rango de 30 a 44 años es el que mayor asistencia segura prometió de cara a los comicios con un 74,2% del total. Lo sigue el rango de 45 a 59 años, con un 69,1%. Los más jóvenes de entre 16 y 29 años aseguraron ir a votar en un 67,2%, mientras que el 63% de los encuestados +60 años también aseguró su participación.

Diferencias por nivel de educación

Se marca en gran medida la disparidad de opinión al momento en el que se analiza el nivel de escolaridad alcanzado por los encuestados. Aquellos que cuentan con un nivel de educación superior completo afirmaron ir a votar en un 79,2%, mientras que los santafesinos que cuentan con el primario completo o menos aseguraron su voto en apenas el 61,1% de los casos, destacándose un 12,5% que afirmó que no irá a votar en abril. Con respecto a quienes cuentan con un nivel de secundario completo, la participación fue asegurada por el 68,6% del total.

