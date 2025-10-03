Tres imputados por abusos y explotación sexual de una adolescente a quien mantenían privada de su libertad

Se trata de un joven de 19 años, que era la pareja de la víctima; la madre de él, de 48 años, y un hombre de 37 años que es la pareja de esa mujer.

Tres imputados por abusos y explotación sexual de una adolescente en Santa Fe: la mantenían encerrada junto a su bebé

Tres personas fueron imputadas por haber cometido delitos contra la integridad sexual de una adolescente a la que además privaron ilegítimamente de su libertad en la ciudad de Santa Fe.

Se trata de un joven de 19 años e iniciales R.L. que era la pareja de la víctima; la madre de él, de 48 años e iniciales A.M.L., y un hombre de 37 años e iniciales O.I.C. que es la pareja de esa mujer.

Las atribuciones delictivas fueron realizadas por la fiscal Vivian Galeano ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Leandro Lazzarini, en una audiencia desarrollada este mediodía en los tribunales de la capital provincial.

Contexto de vulnerabilidad

Galeano indicó que “al menos entre julio y septiembre de este año, los imputados mantuvieron encerrados en una habitación con candado a la adolescente y a un bebé que es hijo de ella y del joven de iniciales R.L.”. Al respecto, puntualizó que “los ilícitos tuvieron lugar en una vivienda ubicada en el barrio Abasto de la capital provincial”.

“En un contexto de extrema vulnerabilidad, la víctima era amedrentada y atacada físicamente por su pareja, quien durante años la abusó sexualmente bajo amenazas de muerte”, subrayó la fiscal.

A su vez, la representante del MPA manifestó que “el joven y la mujer investigados obligaron a la víctima a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento con personas que ellos convocaban al domicilio”, y agregó que “por el ejercicio de la prostitución de la adolescente, los imputados cobraban dinero del que se apropiaban”.

Por otro lado, la fiscal señaló que “la pareja de la suegra de la víctima también la agredía sexualmente”. Detalló que “se valió de la convivencia que mantenían y contribuyó a la violencia de género a la que la víctima era sometida”.

“Por las características de los ilícitos y el ámbito doméstico en el que fueron cometidos, lo sucedido tuvo entidad suficiente para corromper a la adolescente e interferir en el libre y progresivo desarrollo de su sexualidad”, refirió Galeano.

En cuanto al origen de la investigación, la fiscal destacó que “semanas atrás, la víctima logró salir del lugar en el que estaba privada de su libertad y, en una parada de colectivos, pidió ayuda a personas que, sin conocerla, la auxiliaron y dieron aviso inmediato a la policía”. Según precisó, “en un estado de gran confusión, la adolescente habló de los abusos y además manifestó que no se alimentaba bien y que tenía otras necesidades básicas insatisfechas. Tanto ella como su hijo carecían de controles médicos y no tenían contacto con su familia de origen”.

Calificaciones penales

A la pareja de la víctima se le atribuyó la autoría de privación ilegítima de la libertad agravada (por haber sido cometida con violencia y amenazas y por durar más de un mes); abuso sexual con acceso carnal agravado (por haber sido cometido en contra de una persona menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente).

El joven imputado, al igual que su madre, también es investigado como coautor de promoción y facilitación de la prostitución agravadas (por mediar violencia, amenazas, abuso de una situación de vulnerabilidad y convivencia y por haber sido en perjuicio de una persona menor de 18 años). A su vez, a ambos se les endilgó ser coautores de explotación de la prostitución agravada (por haber sido realizada por convivientes, aprovechándose de una situación de vulnerabilidad, y por ser la víctima menor de edad).

La mujer investigada además fue imputada por privación ilegítima de la libertad agravada (por durar más de un mes).

Por su parte, al hombre de iniciales O.I.C. se le atribuyó la autoría de abuso sexual con acceso carnal agravado (por haber sido cometido en contra de una persona menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia) y la coautoría de corrupción de menores.

Preventivas

La audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares será el próximo lunes en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). En tal sentido, la fiscal adelantó que solicitará la prisión preventiva para los tres imputados.

En cuanto a la peligrosidad procesal, la funcionaria del MPA planteó que “si las personas investigadas recuperaran su libertad, habría posibilidades de fuga y, sobre todo, riesgo de entorpecimiento probatorio, ya que está pendiente la declaración de la víctima en cámara Gesell”.

• LEER MÁS: Rescataron a una mamá adolescente de 16 años junto a su bebé, quien era obligada a prostituirse