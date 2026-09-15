Femicidio en barrio 12 de Octubre: imputaron al hombre acusado de quemar a su pareja y la defensa habló de un "accidente"

La Justicia imputó a un hombre de 34 años por el femicidio de Naiara Esperanza Coronel, quien murió tras sufrir quemaduras en gran parte de su cuerpo. La fiscalía solicitará la prisión preventiva y la defensa cuestionó la acusación

Femicidio en el barrio 12 de Octubre: imputaron al hombre acusado de quemar y matar a su pareja.

La Justicia de Santa Fe imputó este martes a un hombre de 34 años, identificado por sus iniciales E.E.C. , como autor del femicidio de su pareja, Naiara Esperanza Coronel , ocurrido en una vivienda del barrio 12 de Octubre de la ciudad de Santa Fe . La audiencia se realizó durante la mañana en los Tribunales de la capital provincial, ante el juez Luis Octavio Silva .

La acusación fue formulada por la fiscal del MPA Natalia Giordano , quien atribuyó al hombre el delito de homicidio doloso calificado por el vínculo y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio) .

Las medidas cautelares se debatirán este miércoles en horario a definir por la Oficina de Gestión Judicial. La fiscal adelantó que solicitará la prisión preventiva del imputado.

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La acusación de la fiscalía por el ataque contra Naiara

Durante la audiencia, Giordano sostuvo que Naiara Coronel fue atacada entre las 2 y las 3 de la madrugada del lunes de la semana pasada, en la vivienda de calle Estrada al 1900, donde convivía con el acusado.

Según la teoría fiscal, el hombre habría utilizado un líquido inflamable como acelerante para prenderle fuego a la mujer mientras estaba acostada en un colchón.

La fiscal señaló además que la relación de pareja y convivencia estaba atravesada por malos tratos, celos, insultos y agresiones físicas y psicológicas.

De acuerdo con la acusación, el fuego provocó que Naiara sufriera quemaduras en entre el 85% y el 90% de su cuerpo. La joven fue trasladada al hospital José María Cullen, donde alrededor de las 15 del mismo día sufrió una falla multiorgánica que provocó su muerte.

La investigación avanzó sobre la hipótesis de un ataque femicida y el acusado fue detenido en el propio hospital, adonde había concurrido junto con la víctima.

La defensa rechazó la acusación: "Fue un caso fortuito"

Luego de la audiencia, el abogado defensor Santiago Rico cuestionó la imputación y sostuvo que la defensa no está de acuerdo con la hipótesis planteada por la fiscalía.

"Esta defensa entiende claramente que fue un hecho de un caso fortuito", afirmó Rico, quien agregó que, desde su perspectiva, no existió una conducta de su defendido destinada a provocar la muerte de Naiara.

El abogado sostuvo además que su defendido prestó auxilio a la víctima luego del episodio. "Él no solamente que omitió el hecho, es decir, se fue, dijo 'no fui', se ocultó, desapareció, sino que siempre estuvo al lado de la víctima y es más, la auxilió, la sacó afuera y encima le tiró agua para tratar de apagar", relató.

Rico también hizo referencia a un consumo de drogas y a la utilización de un líquido para diluir una sustancia. Según explicó, ese elemento habría estado en contacto con la víctima y podría haber intervenido en la combustión.

El defensor evitó brindar mayores precisiones sobre la mecánica del episodio por encontrarse la investigación en una etapa inicial y anticipó que este miércoles, durante la audiencia de medidas cautelares, se conocerán más elementos del expediente.

La familia de Naiara: "Él fue el que le quitó la vida"

Desde el entorno familiar de la víctima, la versión es completamente diferente. Soledad Coronel, tía de Naiara, aseguró que la familia busca que se conozca lo ocurrido y que el responsable sea condenado. "De que ella sola no se lo hizo. Él fue el que le quitó la vida a mi sobrina", afirmó durante una entrevista.

La mujer contó que Naiara tenía un fuerte vínculo afectivo con E.E.C. y que, cuando se alejaba de su domicilio para ir a la casa de familiares, el hombre iba a buscarla y la llevaba nuevamente con él.

La tía también relató situaciones que, según sostuvo, podrían ser indicios de violencia dentro de la pareja. Contó que en una oportunidad Naiara llegó a la casa de su madre con los ojos negros y, ante las preguntas de sus familiares, habría dado explicaciones que para ellos no resultaban convincentes.

"Él era más celoso", afirmó Soledad al describir la relación entre ambos.

La familia cuestiona la hipótesis de un accidente

Uno de los puntos que genera mayor controversia entre las partes es la posibilidad de que el fuego haya sido producto de un accidente durante el consumo de drogas, como sostiene la defensa. La familia de Naiara rechaza esa explicación y considera que el episodio fue intencional.

Soledad también puso en duda que el acusado hubiera sufrido solamente quemaduras en una de sus manos si el episodio se hubiera producido accidentalmente como sostiene la defensa. "Solamente tenía la mano derecha quemada", señaló, y agregó que, por su actividad como mecánico y el contacto habitual con productos químicos, consideraba que las consecuencias sobre él deberían haber sido diferentes.

La mujer también negó que Naiara hubiera manifestado alguna vez intenciones de quitarse la vida. "Ella más de su adicción nunca atentó, o sea, hacerse nada malo sobre ella", afirmó, al remarcar que, pese a sus dificultades, la joven era una persona alegre y afectuosa con su familia.

Cómo era la relación entre Naiara y el acusado

Según el relato de la tía, Naiara tenía 20 años y el acusado 34. Soledad describió una relación marcada por los celos y el aislamiento de la joven respecto de su familia. "Él iba y la volvía a buscarla allá al domicilio", contó al explicar que Naiara solía trasladarse a casas de familiares pero luego regresaba con su pareja.

La familiar también aseguró que había observado cambios en la joven durante el tiempo que estuvo vinculada con el acusado. Según su relato, comenzó a descuidar su aspecto personal y dejó de realizar actividades que antes disfrutaba. Para Soledad, esos cambios estuvieron relacionados con la situación que atravesaba dentro de la pareja.

"Era una nena alegre y feliz"

Al recordar a Naiara, su tía la describió como una joven alegre, cariñosa y afectuosa, incluso durante los momentos más difíciles de su vida. "Ella es una nena alegre, feliz. Feliz porque siempre ella, por más que se sentía mal, siempre te transmitía alegría", recordó.

Soledad contó que Naiara solía saludar afectuosamente a sus familiares cada vez que los encontraba y que esa es la imagen con la que quieren recordarla.