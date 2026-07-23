Madelón definió la formación titular de Unión sin la presencia de los refuerzos

Teniendo en cuenta que la institución rojiblanca no levantó la inhibición, Leonardo Madelón no podrá utilizar los refuerzos y ya tiene definido el equipo titular

Unión visita a Platense y Madelón no podrá disponer de los refuerzos.

A un día del debut ante Platense, la realidad indica que Unión no llegará a levantar la inhibición y en consecuencia, su DT Leonardo Madelón no podrá utilizar los cinco refuerzos que ya están entrenando con el plantel.

De esta manera, el entrenador rojiblanco ya tendría definida la formación titular que visitará al Calamar, este viernes desde las 21.15 con el arbitraje de Sebastián Martinez.

Por lo cual, será prácticamente equipo que viene de jugar el último amistoso ante Rosario Central, ya que en ese partido, Mauro Luna Diale fue titular como carrilero izquierdo.

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Pero al no poder utilizar a los refuerzos, el DT rojiblanco definió que Brahian Cuello juegue por la banda izquierda en lugar de Luna Diale. El resto será la misma formación que superó 3-2 al Canalla.

Así las cosas, la formación titular será con: Matías Mansilla: Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Lucas Ayala: Julián Palacios, Emilio Giaccone, Lucas Menossi, Brahian Cuello: Misael Aguirre y Cristian Tarragona