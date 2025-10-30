Uno Santa Fe | Santa Fe | ciudad

Último jueves de octubre con sol y algo de viento en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

30 de octubre 2025 · 07:54hs
Último jueves de octubre con sol y algo de viento en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de viernes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, viento y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 14.6º y se espera que la máxima alcance los 26º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa como lentamente el sistema frío comienza a perder fuerzas. Si bien todavía en altura se mantiene el aporte frío, en superficie se intensifica gradualmente el ingreso de aire algo más cálido, lo que genera que la jornada presente alguna nubosidad variable, no obstante ello, se espera que la misma sea mayormente soleada. Respecto de las temperaturas, deberían mantenerse durante los próximos días con una suave tendencia en ascenso, acompañando el mayor aporte de aire cálido y la tendencia a inestabilizarse levemente las condiciones hacia el fin de semana.

Viernes con cielo despejado, o con leve nubosidad y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 13º y máxima 27º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste.

En tanto el fin de semana comenzará con un sábado con cielo despejado, con nubosidad en aumento hacia la tarde o tarde/noche y condiciones relativamente estables a algo inestable con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas hacia la noche. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 14º y poco cambio de las máximas, 26º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, cambiando leves de direcciones variables, predominando del sur.

Por último, domingo con cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones algo inestable con posibles lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la jornada. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 16º y poco cambio de las máximas, 27º. Vientos leves predominando del sector sur, oscilando entre el oeste y el sureste.

• LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

