Un cuadro, una mochila y una esperanza: la historia del santafesino que sueña encontrarse con Leo Messi

David Luque ya homenajeó a figuras como Di María y Scaloni. Ahora, partió rumbo a Rosario con una obra de 1,68 metros y la promesa de esperar "puerta a puerta" hasta encontrar al capitán argentino.

21 de diciembre 2025 · 14:02hs
David Luque no busca fama ni rédito económico; lo suyo es la gratitud transformada en arte. Desde la intimidad de su hogar en Nelson, Santa Fe, este artista santafesino se propuso una misión que muchos tildarían de imposible: devolverles a los ídolos del deporte argentino una parte de la alegría que le brindaron al país.

Tras haber llegado con sus cuadros a manos de Ángel Di María, Lionel Scaloni y el "Maligno" Torres, Luque se enfrenta ahora a su mayor desafío: Lionel Andrés Messi.

Este viernes, David emprendió un viaje cargado de incertidumbre y esperanza hacia Funes. Sin una dirección exacta y con el firme objetivo de encontrar la casa del astro rosarino, el artista está dispuesto a todo. "No sé dónde voy a dormir ni qué voy a comer, pero lo voy a lograr", confesó en diálogo con Sol Play, dejando en claro que el sacrificio es parte de la ofrenda.

LEER MÁS: Messi volvió al país y una multitud de familias y fanáticos lo recibió en el aeropuerto de Sauce Viejo

Una obra a la altura del ídolo

El cuadro que David lleva consigo es mucho más que una pieza decorativa; es un resumen visual de la resiliencia del "10". Con una altura de 1,68 metros, la obra repasa la carrera de Messi a través de momentos icónicos y los entrenadores que lo acompañaron.

"Grafica cómo nunca se arrodilló ni bajó los brazos", explicó el autor. Además, el diseño incluye un componente histórico: en la parte inferior, junto a las tres copas del mundo, figura la lista completa de los futbolistas que alcanzaron la gloria en 1978, 1986 y 2022.

De Nelson al mundo: un camino de gratitud

La travesía de David comenzó en 2022, tras la consagración en Qatar. Desde entonces, su taller se convirtió en un santuario de nostalgia y recuerdos. Además del inminente viaje a Rosario, el artista ya tiene pactado un encuentro con el "Pulga" Rodríguez y planea seguir sumando nombres a su lista de agasajados en los próximos meses.

A pesar de la logística incierta que implica buscar a Messi "preguntando puerta a puerta", Luque confía en que el encuentro se dará. Para él, pasar días y noches de vigilia es un precio menor a cambio de la posibilidad de mirar a los ojos al mejor del mundo y entregarle, en nombre de un pueblo, un pedazo de arte santafesino.

